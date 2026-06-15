La caduta del regime di Omar al Bashir: tra protesta, repressione e transizione incerta in Sudan

Analisi approfondita della rivoluzione sudanese del 2019 che ha portato alla rimozione di Omar al Bashir dopo trent'anni di dittatura, esaminando le ragioni economiche, la violenta repressione del sit-in, le sfide del governo di transizione e il difficile equilibrio tra giustizia e stabilità.

Il regime di Omar al Bashir, durato trent'anni, è potuto cadere per una combinazione di fattori, tra cui l'aumento del prezzo del pane che ha scatenato proteste di massa alla fine del 2018.

Nonostante le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità, in particolare per il conflitto in Darfur, Bashir era riuscito a mantenere il controllo attraverso continui rimpasti e una rete di complicità. Le proteste, iniziate per motivi economici, si sono trasformate in una rivolta nazionale dopo la repressione violenta, culminata nel massacro del sit-in davanti al quartier generale dell'esercito a Khartoum nell'aprile 2019.

Di fronte alla magnitude delle proteste, i vertici militari lo hanno abbandonato, portando alla sua rimozione l'11 aprile 2019. Il passaggio a un governo di transizione, composto da militari e civili, ha suscitato speranze ma anche profonde tensioni. La ricerca di giustizia per le migliaia di morti si scontra con la priorità della stabilità economica e politica.

La normalità che segue la rivoluzione è ambigua: mentre la città sembra tornare alla routine, i luoghi delle stragi sono ancora visibili e i responsabili spesso impuniti. La storia del regime di Bashir non è solo di oppressione, ma anche di complicità diffuse tra élite economiche, gruppi etnici privilegiati e la comunità internazionale, che hanno tollerato o sostenuto il governo in cambio di stabilità o interessi strategici.

Il colpo di stato del 1989, sostenuto dal leader islamista Hassan al Turabi, aveva subito instaurato una dittatura militare con una forte componente religiosa, reprimendo sindacati, intellettuali e qualsiasi dissenso. La vita quotidiana sotto il regime era segnata da arresti arbitrari, tortura e leggi draconiane, come quella che puniva con la morte il possesso di valuta estera.

La caduta di Bashir non ha cancellato le strutture del potere, che sono state in parte mantenute nel governo di transizione, generando un senso di resa tra coloro che hanno lottato per il cambiamento. Il futuro del Sudan rimane incerto, tra la necessità di riforme profonde, la ricerca di giustizia e la pressione internazionale per elezioni libere, previste per la fine del 2022.

La rivoluzione sudanese rappresenta un caso emblematico di come le lotte per la dignità economica possano evolvere in sfide politiche esistenziali, dove il ricordo dei caduti continua a interrogare le scelte del presente





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