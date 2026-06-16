La caduta di Bitcoin: un segnale che qualcosa si è rotto

La società di Michael Saylor, Strategy, ha venduto per la prima volta una piccola parte delle proprie riserve di Bitcoin, segnando un cambio di rotta nella strategia di investimento della società. La caduta di Bitcoin è stata accelerata da diverse ragioni, tra cui la banca centrale americana, la crisi tra Stati Uniti e Iran e l'intelligenza artificiale.

Vendi un rene, se necessario, ma tieniti i Bitcoin . È il 28 febbraio 2025 quando Michael Saylor , il fondatore di Strategy e uno dei più influenti evangelisti di Bitcoin al mondo, pubblica su X un post che supera i 10,5 milioni di visualizzazioni e dice: non vendere mai.

Poi arriva il 2026. E Strategy, la sua società, vende per la prima volta una piccola parte delle proprie riserve di Bitcoin. Un segnale che qualcosa si è rotto. Bitcoin, che nell'ottobre 2025 aveva toccato il record storico di oltre 125.000 dollari, perde più della metà del suo valore in meno di otto mesi: il 13 gennaio è ancora sopra i 95.000 dollari, il 10 maggio sopra gli 82.000.

A giugno scivola sotto i 60.000. Ha commentato la svolta con una battuta: a quanto pare, Saylor ha ancora tutti i suoi organi interni. Lui ha replicato che era sempre stato un consiglio per i singoli investitori, non una promessa aziendale. L'11 giugno, sul palco del BTC Prague, ha chiarito ulteriormente: 'Non ho mai detto che la società non potesse vendere Bitcoin'.

In altre parole, il 'mai vendere' era un principio per i suoi follower. Non necessariamente per Strategy. Negli Usa, figlio di un militare dell'Air Force, e ha studiato al MIT con una doppia laurea in ingegneria aerospaziale e storia della scienza. Conosce bene le bolle speculative: ci è caduto dentro una volta, ci ha perso tutto.

Negli anni Novanta aveva fondato MicroStrategy, società di software che nella bolla dot-com era diventata miliardaria: all'inizio del 2000 il suo patrimonio personale aveva raggiunto i 7 miliardi di dollari. Poi il crollo: il 20 marzo 2000 il titolo perse il 62% in una sola seduta e la SEC accertò che i conti erano stati gonfiati. Saylor patteggiò pagando 8,3 milioni di dollari di multa personale.

Nel 2024 chiuse un'altra causa, questa volta per evasione fiscale nel Distretto di Columbia, pagando 40 milioni. Nonostante tutto, la voglia di scommettere non lo ha abbandonato. La rinascita è arrivata nel 2020, durante la pandemia, quando ha trasformato MicroStrategy in quella che sarebbe diventata la più grande cassaforte di Bitcoin al mondo, ribattezzandola Strategy nel 2025. Il messaggio di Saylor è sempre stato: Bitcoin non si vende mai.

E per un po' è sembrato che avesse ragione. Grazie all'arrivo degli ETF, cioè i fondi che permettono di investire in Bitcoin direttamente dalla Borsa, tra il 2024 e il 2025 Bitcoin superò i 125.000 dollari, mentre Strategy raccoglieva capitali, comprava altri Bitcoin e vedeva crescere il proprio valore in un ciclo che sembrava non finire mai. Poi qualcosa si è rotto. A giugno 2026 Strategy ha venduto 32 Bitcoin per finanziare il pagamento dei dividendi.

Una quantità minima rispetto alle oltre 843.000 monete che possiede, ma con un enorme valore simbolico. Nel frattempo Bitcoin è sceso da oltre 125.000 dollari nell'ottobre 2025 a circa 66.000 dollari, perdendo quasi metà del suo valore. La prima ragione riguarda la banca centrale americana. Molti investitori pensavano che nel 2026 i tassi di interesse sarebbero scesi, rendendo più conveniente investire in attività rischiose come Bitcoin.

Invece l'economia americana continua a correre e l'inflazione resta più alta del previsto. Per questo la Federal Reserve non ha tagliato i tassi. Anzi, alcuni temono che possa addirittura aumentarli. Quando si possono ottenere rendimenti interessanti da investimenti considerati sicuri, come i titoli di Stato americani, molti preferiscono spostare lì i propri soldi invece di lasciarli in asset più volatili come Bitcoin.

La seconda ragione è la crisi tra Stati Uniti e Iran. La tensione ha fatto salire il prezzo del petrolio, aumentando il rischio di nuova inflazione. Nei momenti di incertezza geopolitica gli investitori tendono inoltre a cercare protezione negli asset considerati più sicuri. Questa volta molti hanno comprato oro e ridotto l'esposizione alle criptovalute.

Poi c'è l'intelligenza artificiale. Negli ultimi mesi l'attenzione dei mercati si è spostata dalle criptovalute alle aziende che stanno costruendo la nuova economia dell'AI: produttori di chip, data center e società tecnologiche. In pratica, una parte dei soldi che fino a poco tempo fa inseguiva Bitcoin oggi sta inseguendo l'intelligenza artificiale. Infine ci sono gli ETF, cioè i fondi che permettono di investire in Bitcoin direttamente dalla Borsa.

Il loro funzionamento crea un effetto domino. Quando gli investitori comprano quote dell'ETF, il gestore compra Bitcoin e il prezzo tende a salire. Quando invece gli investitori chiedono di uscire, il gestore deve vendere una parte dei Bitcoin che possiede per restituire loro il denaro. Se a uscire sono in molti contemporaneamente, sul mercato arrivano grandi quantità di Bitcoin in vendita e il prezzo scende.

A quel punto altri investitori possono spaventarsi e decidere di vendere a loro volta, alimentando ulteriormente il cal





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