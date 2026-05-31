La caduta di Pedro Sánchez: la fine di un bluff politico

La situazione politica in Spagna è diventata sempre più drammatica, con almeno 36 tra familiari, moglie compresa, politici e tecnici del suo entourage imputati per corruzione e reati analoghi.

Per essere bello, è bello. È anche molto smart, decisamente cool, trendy come nessun altro, perché come nessun altro capace di indossare una camicia bianca.

È dubbio che se il governo dovesse cadere, un attimo dopo Pedro Sánchez finirebbe in un'aula di tribunale sul banco degli imputati. E di lì, a torto o a ragione, addirittura in cella. Ma c'era davvero bisogno di tutto questo per capire che Pedro Sánchez non fosse la figura giusta su cui scommettere per accreditarsi a livello internazionale? Elly Schlein ne ha fatto da tempo un modello per tutto il Pd.

Segno evidente del fatto che in tutto il Pd schleiniano nessuno legge la stampa spagnola. E non solo le cronache giudiziarie. Pedro Sánchez ha voluto accreditarsi come il più determinato tra i capi di Stato e di governo europei nell'opporsi a Donald Trump rispetto alla guerra in Iran.

Ma la stampa spagnola ha documentato che, nonostante il premier avesse solennemente decretato l'indisponibilità delle basi spagnole per le navi e gli aerei americani, dalla base andalusa di Rota il traffico di aerei e fregate della marina militare stellestrisce non si è mai fermato. Pedro Sánchez ha solennemente annunciato il congelamento dei rapporti commerciali con Israele, ma la stampa spagnola ha documentato che l'import da Israele si è ridotto solo del 20% e che le esportazioni sono persino aumentate.

Pedro Sánchez ha solennemente annunciato che avrebbe boicottato la Russia putiniana. Ma la stampa spagnola ha documentato che la Spagna era e resta tra i principali importatori di gas russo in Europa. Pedro Sánchez ha solennemente annunciato che la Spagna non intende avere rapporti con un'America incline all'autoritarismo. Ma la stampa spagnola gli ha tolto la pelle dopo averlo visto andare con il cappello in mano a Pechino.

È d'aiuto sarebbe soprattutto constatare il fatto che, reggendosi su una coalizione che ha messo insieme tutto e il contrario di tutto, Pedro Sánchez è tecnicamente impossibilitato a governare. Non a caso, da tre anni la Spagna non riesce ad approvare una manovra economica. E prende vigore il sospetto che la sua stupefacente crescita economica avvenga non per merito, ma nonostante Pedro Sánchez.

Nei giorni in cui si celebra l'ottantesimo anniversario del primo voto concesso alle donne, è giusto ricordare le dieci maestre di Senigallia che per un anno ottennero il diritto passivo e attivo, e tracciarono il cammino poi percorso da altre. Una storia magnifica





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