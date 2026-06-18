La Camera bassa svizzera respinge l'accordo con il Mercosur

Il Parlamento svizzero, nella sua camera bassa, ha votato contro l'accordo commerciale con il Mercosur, il blocco sudamericano. Il voto ha visto una maggioranza trasversale, con opposizioni sia da parte della destra conservatrice, preoccupata per la concorrenza agli agricoltori nazionali, sia dalla sinistra, che ha criticato le condizioni lavorative e l'impatto ambientale, in particolare sulla deforestazione. Ora il testo dovrà essere esaminato dalla camera alta, con la possibilità di un nuovo passaggio alla camera bassa in caso di approvazione. La decisione rappresenta un ostacolo significativo per le relazioni commerciali tra la Svizzera e i paesi del Mercosur.

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ZURIGO, 18 giugno (Reuters) - La Camera bassa del Parlamento svizzero ha respinto un accordo con il blocco commerciale sudamericano Mercosur, tra le opposizioni sia della destra che della sinistra dello spettro politico. L'accordo passa ora alla camera alta del parlamento e potrebbe tornare alla camera bassa se approvato in quella sede. Mercoledì in tarda serata i parlamentari hanno bocciato l'accordo raggiunto lo scorso anno con 96 voti contro 86 e nove astensioni.

La resistenza all'accordo è venuta sia dai parlamentari conservatori che rappresentano gli interessi degli agricoltori, sia dai partiti di sinistra che hanno sollevato preoccupazioni su questioni quali le pratiche lavorative e la distruzione della foresta pluviale. (Testo di Dave Graham, editor Linda Pasquini





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