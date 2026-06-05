La Camera degli Stati Uniti appoggia le sanzioni alla Russia e gli aiuti all'Ucraina

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato giovedì una legge per fornire aiuti all'Ucraina e imporre nuove sanzioni alla Russia, l'ultimo segno che alcuni repubblicani sono disposti a sfidare i leader del partito e a fare pressione sul Presidente Donald Trump. La legge, denominata Ukraine Support Act, include misure per aiutare l'Ucraina a ricostruire dopo il conflitto, autorizza più di un miliardo di dollari in assistenza per Kyiv e fino a otto miliardi di dollari in sostegno tramite prestiti diretti. La legge impone inoltre sanzioni severe e controlli sulle esportazioni per la Russia, comprese le istituzioni finanziarie, il settore dell'olio e delle miniere e gli ufficiali russi. Tuttavia, il futuro della legge è incerto poiché deve ancora essere approvata dal Senato, dove i leader repubblicani non hanno permesso di votare la legislazione sulle sanzioni alla Russia che ha un ampio sostegno bipartisan, affermando di voler attendere le indicazioni di Trump.

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato giovedì una legge per fornire aiuti all' Ucraina e imporre nuove sanzioni alla Russia , l'ultimo segno che alcuni repubblicani sono disposti a sfidare i leader del partito e a fare pressione sul Presidente Donald Trump .

La Camera ha votato 226 a 195 per l'Ukraine Support Act, che ha raggiunto l'aula dopo aver languito per mesi. Giovedì 18 repubblicani e un indipendente che normalmente vota con loro si sono uniti ai democratici per approvare la legge. È stato l'ultimo segno di una crepa in quello che era stato un sostegno praticamente unanime tra i membri del partito di Trump per le sue politiche.

L'approvazione è avvenuta un giorno dopo che un gruppo più ristretto di repubblicani della Camera si è unito ai democratici per approvare una risoluzione che costringerebbe il ritiro delle truppe dalle ostilità con l'Iran a meno che il Congresso non dichiara guerra o ordini l'uso della forza militare. Tuttavia, il futuro dell'Ukraine Support Act è incerto.

Per diventare legge deve essere approvata dal Senato, i cui leader repubblicani non hanno permesso di votare la legislazione sulle sanzioni alla Russia che gode di un ampio sostegno bipartisan, affermando di voler attendere le indicazioni di Trump. Mentre molti membri del Congresso di entrambi i partiti hanno sostenuto con forza l'Ucraina nei primi anni dopo che la Russia ha lanciato la sua invasione su larga scala nel febbraio 2022, alcuni dei più stretti alleati repubblicani di Trump - tra cui la leadership di Camera e Senato - si sono raffreddati nei confronti di Kiev da quando Trump è tornato alla Casa Bianca nel gennaio 2025.

Dall'inizio del suo secondo mandato, inoltre, il Presidente ha mantenuto le decisioni sulle sanzioni alla Casa Bianca e non al Congress





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