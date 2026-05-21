La camminata 6-6-6: rimettersi in forma in un’ora

La camminata 6-6-6 è un'efficace metodo per rimettersi in forma e recuperare il benessere fisico e mentale, risparmiandoześć tempo rispetto alla pratica quotidiana. Sono necessari solo sei minuti di riscaldamento iniziali, sessanta minuti di camminata vera e propria e altri sei minuti di defaticamento, in qualsiasi ora della giornata. Il percorso è composto da sei ripetizioni simili, nel giro di una ora, ed è semplice da seguire e praticare e può essere ripetuto ogni settimana.

Tiziana Panettieri Nel caos della routine quotidiana, tra lavoro e impegni, è difficile anche solo pensare di ritagliare un po’ di tempo per sé. Se poi capitano gli imprevisti accantoniamo i bisogni del nostro corpo e della nostra mente con estrema facilità.

Eppure basterebbe solo un’ora per rimettersi in forma con l’Insonnia, il falso mito della melatonina: ‘Regola il ritmo sonno-veglia. Serve per il jetlag, non per addormentarsi’. I rimedi per sconfiggerla6 minuti di riscaldamento, 60 minuti di camminata vera e propria e altri 6 finali di defaticamento . Anche l’ora in cui andrebbe praticata, 6 del mattino o 6 di sera, segue le stesse direttive.

Quante volte farlo alla settimana? Anche qui, 6. Il ritmo deve essere medio, 5 o 6 chilometri l’ora, per arrivare a 6000 passi. Mantenere l’impegno può far perdere peso e tonificare il corpo ogni giorno di più, aumentando la resistenza.

I più intraprendenti possono anche farlo su pendenze e utilizzare pesi. Il ripetersi del numero 6 non è casuale, ma nasconde un significato ben preciso: 6 minuti è il tempo necessario affinché la frequenza cardiaca aumenti preparando l’organismo allo sforzo e altrettanto tempo serve per riportarlo nello stato di riposo. Un’ora invece è il tempo minimo consigliato da dedicare all’attività fisica e il punto di partenza per poterlo aumentare gradualmente





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