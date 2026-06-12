La campagna 'PMA per tutte' dell'Associazione Coscioni: un appello per cambiare la Legge 40 e cancellare le discriminazioni sul diritto alla maternità

L'ex calciatrice della Nazionale Alia Guagni presta il volto alla campagna 'PMA per tutte' dell'Associazione Coscioni. L'appello video per cambiare la Legge 40 e cancellare le discriminazioni sul diritto alla maternità. La conquista più grande è stata avere mia figlia forte, ma il cortocircuito del sistema assistenziale italiano legato alla tutela della fertilità, ovvero al congelamento degli ovociti, per preservare la propria capacità riproduttiva in un momento in cui la maternità risultava difficilmente conciliabile con i ritmi dello sport professionistico.

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L'ex calciatrice della Nazionale presta il volto alla campagna 'PMA per tutte' dell'Associazione Coscioni. L'appello video per cambiare la Legge 40 e cancellare le discriminazioni sul diritto alla maternità. Ma la conquista più grande è stata un'altra: è stata avere mia figlia forte.

Il cortocircuito del sistema assistenziale italiano legato alla tutela della fertilità, ovvero al congelamento degli ovociti, per preservare la propria capacità riproduttiva in un momento in cui la maternità risultava difficilmente conciliabile con i ritmi dello sport professionistico. In Italia è legale congelare i propri gameti, ma la Legge 40 del 2004 vieta categoricamente di accedervi tramite fecondazione eterologa se si è single o se si fa parte di una coppia dello stesso sesso, poi però impediscono a tante donne che vorrebbero diventare madri di poterlo fare.

Ha sottolineato Alia Guagni, evidenziando come l'ostacolo burocratico si traduca spesso in una discriminazione basata unicamente sullo stato civile. Per costringere il Parlamento a discutere la modifica dell'articolo 5 della Legge 40, estendendo l'accesso alle tecniche di procreazione assistita anche alle donne single e alle coppie di donne.

Smantellato gran parte dei divieti originari della norma (come il limite dei tre embrioni e il divieto di fecondazione eterologa per le coppie sterili), ma il nodo dell'accesso per i nuclei non tradizionali resta irrisolto. Eppure, dal punto di vista legale, lo spazio per intervenire ci sarebbe: la stessa Corte Costituzionale ha chiarito che affrontare un percorso di fecondazione assistita all'estero, come accaduto nel caso di Alia Guagni a Barcellona, comporta un.

Conclude l'atleta, ricordando come la necessità di espatriare trasformi un legittimo desiderio riproduttivo in un privilegio accessibile solo a chi dispone di una solida rete di supporto e di adeguate risorse economiche. L'iniziativa popolare mira proprio a trasferire questa possibilità all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, garantendo pari dignità a tutte le future madri





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