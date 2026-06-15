La candidata ecuadoriana alla carica di segretario generale delle Nazioni Unite: "L'ONU deve essere ridimensionata in modo responsabile"

La presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Maria Fernanda Espinosa Garces ha affermato lunedì che l'organizzazione mondiale rimane essenziale, ma deve essere ridimensionata in modo responsabile.

La presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite Maria Fernanda Espinosa Garces ha affermato lunedì che l'organizzazione mondiale rimane essenziale, ma deve essere ridimensionata in modo responsabile.

Maria Fernanda Espinosa, ex ministro degli esteri e della Difesa dell'Ecuador, è tra i sei candidati alla successione di Antonio Guterres alla guida dell'ONU, il cui mandato scade alla fine dell'anno. Il successore di Guterres dovrà affrontare l'enorme compito di rivitalizzare un'organizzazione in crisi e in declino.

"Non mi faccio illusioni sulle difficoltà che ci attendono, ma resto ottimista", ha detto Espinosa durante un'audizione sulla sua candidatura. Come gli altri candidati, ha promesso di portare avanti gli sforzi di riforma all'ONU, aggiungendo però che la necessità dell'organizzazione costituita alla fine della Seconda guerra mondiale rimane "innegabile".

"Troppo spesso l'ONU è assente o relegata ai margini. Troppo spesso è lenta, frammentata e limitata… l'ONU deve ricostruire la propria credibilità e dimostrare, non solo dire, di poter realizzare un cambiamento reale", ha affermato.

"Possiamo ridimensionare l'ONU in modo responsabile, rafforzando al contempo la titolarità e l'attuazione a livello nazionale e ripristinando la fiducia nell'ONU", ha affermato. Espinosa, ex ambasciatrice dell'Ecuador presso l'ONU, che ha anche presieduto l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dal 2018 al 2019, ha suggerito che i governi nazionali potrebbero assumere un ruolo maggiore nelle aree in cui l'ONU opera attualmente, senza fornire dettagli.

La candidata ecuadoriana è stata nominata dalla piccola nazione caraibica di Antigua e Barbuda, che ha scelto di sostenerla per la carica di segretario generale delle Nazioni Unite. Il governo ecuadoriano attuale, guidato dal presidente Daniel Noboa, un alleato di destra del presidente statunitense Donald Trump, non ha ancora commentato la sua candidatura.

Invece, il presidente di Guyana, Irfaan Ali, ha annunciato la settimana scorsa che il suo paese avrebbe nominato la sua ambasciatrice presso l'ONU, Carolyn Rodrigues-Birkett, per la carica di segretario generale delle Nazioni Unite. Nel mese di aprile, quattro altri candidati hanno anche promesso riforme all'ONU, mentre difendevano i principi fondamentali dell'organizzazione, come la creazione della pace e il sostegno allo sviluppo.

Sono Rebeca Grynspan, ex vicepresidente del Costa Rica; Michelle Bachelet, ex presidente del Cile; Macky Sall, ex presidente del Senegal, e Rafael Grossi dell'Argentina, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Secondo il precedente, il segretario generale non dovrebbe provenire da uno dei membri permanenti del Consiglio di sicurezza - Gran Bretagna, Cina, Francia, Russia e Stati Uniti - anche se il sostegno delle grandi potenze è cruciale in un processo di selezione lungo e complesso





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