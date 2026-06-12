La canotta e la gonna: 8 idee di abbinamento per affrontare il caldo estivo

Scopri come creare look eleganti e freschi con la canotta e la gonna, un binomio ideale per il caldo estivo.

La canotta e la gonna sono un binomio ideale per affrontare il caldo estivo in modo elegante. Dai classici abbinamenti nero e bianco ai looks più moderni e colorati, ecco 8 idee per copiare gli stili dell'estate 2026.

La canotta bianca è un elemento base fondamentale per costruire un look da sera. Abbinarla a una gonna nera scenografica e completare con sandali sottili e un volant frontale rende il look sofisticato, come sottolinea Gwyneth Paltrow. Altrove la canotta con scollo a V si abbina con la gonna nera midi, rendendo il classico black & white più fluido e meno rigoroso. L'aggiunta di una décolleté a punta e di una clutch verde oliva aggiunge un tocco elegante.

Una canotta azzurra senza maniche e una gonna fluida color burro costruiscono un look rilassato ma curato, completato con infradito flat, occhiali scuri e borsa a spalla. La canotta crochet rende più leggera la gonna a pieghe, classica e strutturata, mentre le ballerine giallo chiaro aggiungono il dettaglio inatteso che rende l'insieme più fresco. Se la gonna è animalier, il top deve restare asciutto e minimale, come dimostra l'abbinamento deciso di Anya Taylor-Joy.

Il bianco su bianco è una delle soluzioni più chic contro il caldo e può essere personalizzato con una canotta strutturata, una gonna midi morbida e ballerine chiare. Infine, la canotta cropped aggiorna la gonna grigia con un'attitudine più urbana, mentre le scarpe a punta nere rendono il look meno casual e più costruito





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