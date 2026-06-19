La carenza di assistenti bagnanti qualificati mette a dura prova il settore balneare italiano

Le attività del settore e le associazioni di categoria hanno lanciato un allarme sulla sicurezza delle spiagge italiane a causa della crescente carenza di lavoratori stagionali e in particolare di assistenti bagnanti qualificati.

Le spiagge italiane non sono pronte per la stagione estiva alle porte a causa della crescente carenza di lavoratori stagionali e in particolare di assistenti bagnanti qualificati .

Le attività del settore e le associazioni di categoria hanno lanciato un allarme sulla sicurezza delle spiagge. Antonio Capacchione, presidente del Sib, ha spiegato che il problema è dovuto a una carenza demografica e che molti ragazzi preferiscono occupazioni di tipo continuativo. Lavorare d'estate non aiuta e gli assistenti bagnanti sono una figura fondamentale per gli stabilimenti balneari.

Tra chi sceglie di fare la stagione ci sono mansioni più appetibili come quella del cameriere, ma l'assistente bagnanti pesa anche una maggiore responsabilità. Il nodo non è di natura retributiva, ma servono degli incentivi. Il sindacalista crede che sia necessario un intervento normativo per incentivare questi ragazzi e il loro lavoro consente alle persone di godersi il mare in tutta sicurezza.

Secondo i dati dell'Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti e incidenti in acque di balneazione, in Italia si registrano circa 350 decessi per annegamento all'anno. L'assistente bagnanti è una figura specializzata che richiede un'abilitazione rilasciata sotto il controllo delle capitanerie di porto dopo corsi di almeno 100 ore con prove teoriche e fisiche.

Per far fronte alla carenza, il settore ha iniziato anche a guardare all'estero, ma ci sono difficoltà burocratiche e il rischio che queste persone possano finire in un circuito di clandestinità. Il sindacalista ha proposto al governo l'introduzione di un titolo di preferenza nei concorsi pubblici per chi svolge questa attività di pubblico servizio, ma la proposta purtroppo è rimasta senza esito.

Il settore balneare è a dura prova e gli stabilimenti balneari stanno avendo difficoltà nel reperire assistenti bagnanti qualificati. La riforma del regolamento che disciplina la formazione e l'abilitazione degli assistenti bagnanti ha stravolto un sistema che per decenni aveva garantito formazione, presenza capillare e qualità professionale.

L'effetto concreto della nuova disciplina è stato quello di concentrare progressivamente il sistema formativo e autorizzativo, determinando una drastica riduzione del numero di nuovi brevetti; un aumento dei costi di formazione; minore disponibilità di personale qualificato; difficoltà crescenti per stabilimenti balneari e strutture turistiche nel reperire assistenti bagnanti. Il decreto in questione ha anche introdotto l'innalzamento a 18 anni dell'età minima per svolgere l'attività di assistente bagnanti, una decisione che ha ulteriormente ridotto la platea dei professionisti disponibili.

In molti casi si è dovuto ricorrere a deroghe per consentire anche ai minorenni di lavorare durante la stagione balneare





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