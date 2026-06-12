La carenza di schede elettorali in Corea del Sud spinge migliaia di persone a manifestare

La carenza di schede elettorali in Corea del Sud ha scatenato una delle proteste politiche più estese della Corea del Sud dal crisi di legge marziale nel 2024. I manifestanti hanno affisso cartelli scritti a mano all'esterno di un centro di scrutinio durante una manifestazione per chiedere il ripetersi delle elezioni locali.

La carenza di schede elettorali in Corea del Sud ha spinto migliaia di persone a scendere in piazza per difendere la democrazia. I manifestanti hanno affisso cartelli scritti a mano all'esterno di un centro di scrutinio durante una manifestazione per chiedere il ripetersi delle elezioni locali , a causa della carenza di schede elettorali che ha compromesso lo svolgimento delle votazioni, a Seul, Corea del Sud, il 10 giugno 2026.

Yoomi Lee, una votante, è stata sorpresa di trovare il seggio elettorale senza schede elettorali, trasformando la sua visita rapida in un'attesa di ore e scontri con gli ufficiali di scrutinio.

"Avrebbero dovuto preparare la quantità giusta", ha detto Lee. "Sanno il numero dei votanti (previsto)". La frustrazione per le carenze a più di 90 siti di scrutinio la scorsa settimana ha scatenato una delle proteste politiche più estese della Corea del Sud dal crisi di legge marziale nel 2024.

I votanti sono scesi in piazza con la polizia, le teorie di complotto e le accuse di frode elettorale si sono diffuse, e il capo dell'autorità elettorale è stato costretto a dimettersi, spingendo il presidente Lee Jae Myung Lee a ordinare un'indagine e a promettere di sovraelevare le procedure. Le interviste di Reuters con sei votanti presso i seggi elettorali colpiti e più di una dozzina di manifestanti mostrano come una vittoria schiacciante attesa dal partito di governo di Lee sia esplosa in un contendere dannoso invece.

L'azione illustra anche come una serie di decisioni della Commissione elettorale nazionale indipendente l'abbia spinta a stampare meno schede elettorali rispetto agli anni precedenti. Entro due giorni dal disastro, folle che spesso raggiungevano i 40.000 persone si sono radunate quotidianamente davanti a uno stadio a Seul per chiedere un ripetersi delle elezioni.

Un tale esercizio potrebbe mettere a repentaglio le vittorie elettorali chiave per entrambi il partito di governo di sinistra di Lee e l'opposizione conservatrice Partito del Potere del Popolo (PPP), nonostante le chiamate all'indagine.

"Se la risposta è percepita come insufficiente o difensiva, potrebbe diventare una fonte di critiche e indebolire la fiducia pubblica", ha detto Joan Cho, una professoressa dell'Università Wesleyan che studia il movimento della democrazia coreana. Tuttavia, se l'amministrazione di Lee risponde in modo trasparente e fornisce una chiara spiegazione di cosa è successo, potrebbe rafforzare la fiducia pubblica, ha aggiunto.

Per ora l'imbroglio sembra aver beneficiato l'opposizione, poiché la prima indagine di opinione condotta da Realmeter dopo le elezioni ha mostrato che essa ha quasi cancellato la differenza nel suo sostegno a meno di 1% rispetto alla guida del Partito Democratico (DP) di circa 25% alla fine di marzo. Una percezione di "responsabilità amministrativa per la carenza di schede elettorali" è stata in parte responsabile, ha detto Realmeter.

Alcuni manifestanti hanno detto di essere dimostranti per la prima volta, poiché l'esplicazione del consiglio elettorale non è riuscita a convincere e hanno visto come un trampolino sul loro diritto fondamentale di partecipare al processo politico.

"All'inizio era preoccupazione per la carenza di schede elettorali", ha detto uno di questi primi-timisti, il 41enne Cha Ye-rin, impiegato. "Ma dopo essere venuto qui e aver parlato con le persone, sono più sicuro di come la democrazia sia minacciata dai potenti in alto.

", I manifestanti hanno continuato a manifestare durante la settimana, con i numeri che tendono a crescere nelle serate e personalità di estrema destra su Youtube, così come figure del Partito del Potere del Popolo, che si sono unite. I diritti democratici in Corea del Sud sono stati guadagnati con fatica, rendendo i cittadini sospettosi di qualsiasi minaccia percepita, come l'attempo di dichiarare la legge marziale nel 2024.

La Giornata della Democrazia il 10 giugno, ad esempio, marca le proteste nazionali guidate dai cittadini del 1987 che hanno avuto successo nell'interrompere decenni di regno militare e hanno costretto il governo a tenere elezioni presidenziali dirette. Persino la dimissioni di giovedì di Rho Tae-ak, un giudice della Corte Suprema in pensione che era stato capo della Commissione elettorale nazionale dal 2022, non sono riuscite a placare i manifestanti.

Le discussioni sono esplose il giorno delle elezioni a Seul nel distretto sud-orientale di Songpa, dove la carenza ha trascinato la votazione di quattro ore fino alle 22, i votanti di un seggio elettorale in un centro per anziani hanno detto. Anche allora, pochi erano in grado di votare.

Cho Eun-kyung, 67, ha detto di essere tra coloro che hanno iniziato a protestare prima di uno stallo con lo staff del seggio elettorale mentre più persone arrivavano per bloccare gli ufficiali di scrutinio dal portare via le urne per il conteggio dei voti. Le catene umane attorno al seggio elettorale sono state disperse dalla polizia venerdì, ha detto, mentre i video di altri residenti mostravano la polizia che trascinava via alcuni decine di manifestanti che bloccavano le entrate





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