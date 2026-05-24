La carriera di Leonardo Pieraccioni, il presentatore di Rai 1

Leonardo Pieraccioni, il volto di punta della Rai che ha trasformato la garbatezza in una macchina da ascolti, è stato forgiato dalla roccia livornese di mamma Lolette. Un nome nato da un errore all’anagrafe, doveva essere Colette, diventato quasi un segno del destino. Conti sa bene che ‘i conti devono tornare sempre’ e si porta dietro la tigna di chi è partito dal fango dell’Arno per prendersi tutto, telecomando compreso.Leonardo Pieraccioni, dov’è il podere da sogno de ‘Il Ciclone’: l’amore per Laura Torrisi e la nuova fidanzataAlfio Russo vince Dalla strada al palco special. L’emozione del sassofonista 14enne: ‘Non ce l’avrei fatta senza la famiglia’Belen: ‘Sono single da due anni, è un evento! Non si trova niente’. Poi la rivelazione sull’Isola dei Famosi

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Un nome nato da un errore all’anagrafe, doveva essere Colette, diventato quasi un segno del destino. Conti sa bene che ‘i conti devono tornare sempre’ e si porta dietro la tigna di chi è partito dal fango dell’Arno per prendersi tutto, telecomando compreso. Leonardo Pieraccioni, dov’è il podere da sogno de ‘Il Ciclone’: l’amore per Laura Torrisi e la nuova fidanzataAlfio Russo vince Dalla strada al palco special.

L’emozione del sassofonista 14enne: ‘Non ce l’avrei fatta senza la famiglia’Belen: ‘Sono single da due anni, è un evento! Non si trova niente’. Poi la rivelazione sull’Isola dei Famos





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