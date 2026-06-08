La Casa Bianca lancia la caccia agli 'alieni': database, segnalazioni anonime e la minaccia di chiudere gli aeroporti

Il sito della Casa Bianca presenta un database degli arresti di immigrati e un sistema per segnalare 'alieni'. Il segretario Mullin minaccia di ritirare gli agenti dagli aeroporti delle città santuario, rischiando di bloccare tutti i voli internazionali. Le nuove regole sui visti colpiscono anche i lavoratori regolari e lo staff delle nazionali di calcio. Intanto, la finanza italiana si prepara a una grande fusione bancaria con possibili sviluppi su Mediobanca e Generali.

Il governo degli Stati Uniti ha lanciato una nuova campagna contro gli immigrati, definendoli 'alieni' in un sito web della Casa Bianca che utilizza un linguaggio e un'estetica da fantascienza.

L'iniziativa include un database interattivo degli arresti di non-americani, con la possibilità di segnalare casi di immigrazione irregolare. Questa retorica e queste politiche ricordano periodi bui della storia americana, come il caso Sacco e Vanzetti e l'internamento dei giapponesi durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il segretario alla Sicurezza Interna Markwayne Mullin, la cui agenzia riceve un finanziamento congressuale, ha confermato le operazioni di rimpatrio e ha minacciato di ritirare gli agenti dagli aeroporti delle città 'santuario', rischiando di bloccare di fatto tutti i voli internazionali. Mullin giustifica queste misure con la necessità di rimuovere criminali violenti, ma i dati federali mostrano che meno del 15% dei detenuti a Newark sono imputati per reati gravi.

Intanto, le corti migratorie sono sotto pressione per accelerare i processi, con lunghe code all'esterno dei tribunali e agenti dell'Ice che approfittano per arrestare persone. Le regole sono cambiate anche per i possessori di visti regolari: i titolari di visti di lavoro temporanei devono ora lasciare il paese per convertire il visto in una green card, con tempi di attesa di mesi che rischiano di separare famiglie o far perdere posti di lavoro.

Anche lo staff delle nazionali di calcio per la Coppa del Mondo ha incontrato difficoltà nel ottenere i visti, nonostante i giocatori, compresi quelli iraniani, abbiano ricevuto approvazioni più rapide. Queste politiche, ispirate a un'idea di purezza nazionale, ricordano i film di fantascienza di Steven Spielberg sugli alieni, ma nella realtà le vittime sono esseri umani. In un contesto di sfide interne ed estere, la retorica anti-immigrazione torna a essere un tema centrale.

Parallelamente, il panorama finanziario italiano è scosso da una possibile fusione tra Bpm e Mps, che darebbe vita al terzo polo bancario del paese, con Bper e Unipol che preparano un'Opa su Mps. I veri obiettivi potrebbero però essere Mediobanca e Generali, in una guerra silenziosa tra banche





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