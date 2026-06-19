La Casa Bianca ha ritardato la pubblicazione di un rapporto del governo statunitense che descrive vulnerabilità significative nelle macchine elettorali del paese. Il rapporto, prodotto dall'Ufficio del Direttore Nazionale di Intelligence, conclude che le macchine elettorali potrebbero essere ulteriormente protette aggiornando il loro software.

La Casa Bianca ritarda la pubblicazione di uno studio sulle macchine per il voto negli Stati Uniti con l'avvicinarsi delle elezioni di medio termine . Secondo fonti vicine al caso, gli ufficiali della Casa Bianca hanno ritardato la pubblicazione di un rapporto del governo statunitense che descrive vulnerabilità significative nelle macchine elettorali del paese.

Il rapporto, prodotto dall'Ufficio del Direttore Nazionale di Intelligence, conclude che le macchine elettorali potrebbero essere ulteriormente protette aggiornando il loro software. Non si dice che le vulnerabilità abbiano portato a voti invertiti, ma esamina le lacune di sicurezza nel modo in cui le macchine sono utilizzate durante le elezioni statunitensi. Alcuni ufficiali della Casa Bianca hanno sostenuto che il rapporto potrebbe minare la fiducia dei votanti, soprattutto tra i repubblicani.

Altri hanno detto che non credono che il rapporto vada abbastanza in là per sostenere le false affermazioni del presidente Donald Trump secondo cui le elezioni presidenziali del 2020 furono manipolate. Alcuni democratici hanno espresso preoccupazioni private per il fatto che l'indagine di Gabbard sulle macchine elettoriche potrebbe essere utilizzata dall'amministrazione per spingere gli stati a utilizzare schede di carta.

Il direttore dell'Ufficio del Direttore Nazionale di Intelligence, Tulsi Gabbard, che ha avviato un'indagine sulle macchine elettorali e ha cercato prove per sostenere le false affermazioni di Trump sulle elezioni presidenziali del 2020, si è dimesso venerdì. Nel suo posto è stato nominato come direttore interino il regolatore abitativo federale Bill Pulte. Trump ha detto di voler che Pulte investighi 'elezioni truccate' durante il suo tempo all'ODNI. Non è chiaro cosa Pulte intenda fare con il rapporto.

È stato informato sulle azioni dell'agenzia per investigare i difetti nelle macchine elettorali, compreso il rapporto non pubblicato, secondo due delle fonti. I democratici e alcuni analisti avvertono di una possibile interferenza dell'amministrazione Trump nelle elezioni di medio termine, che gli analisti attendono che portino perdite per i repubblicani.

Gli ufficiali all'interno dell'ODNI e gli esperti che hanno consigliato l'agenzia hanno sostenuto in riunioni con gli ufficiali della Casa Bianca che l'amministrazione avrebbe dovuto iniziare a risolvere i difetti già alla fine dell'anno scorso in modo da completare il processo, che richiede una coordinazione estensiva con gli stati, prima delle elezioni di medio termine. Chiesta la ragione della ritardata pubblicazione del rapporto, il portavoce della Casa Bianca, Davis Ingle, ha detto in una dichiarazione che l'amministrazione 'continua a offrire assistenza agli ufficiali elettorali statali e locali, compresa attraverso l'FBI e CISA, per assicurare la sicurezza e l'integrità di tutte le macchine utilizzate nelle elezioni americane.

' CISA è l'Agenzia per la Sicurezza e l'Infrastruttura Cibernetica. Il portavoce dell'ODNI, Olivia Coleman, ha detto che Gabbard ha intrapreso 'azioni all'interno delle sue autorità' per 'sostenere la direttiva del Presidente per assicurare le nostre elezioni - che include l'identificazione delle vulnerabilità nella nostra infrastruttura critica.

' Alcune delle vulnerabilità descritte nel rapporto dell'ODNI sono state note da precedenti amministrazioni, ha detto un ex alto funzionario dell'amministrazione Biden e due delle altre fonti. Le vulnerabilità includono macchine che eseguono software obsoleti e hanno la capacità di connettersi a Internet, che gli hacker potrebbero sfruttare.

Il rapporto fa parte degli sforzi più ampi dell'amministrazione per investigare la frode potenziale nelle elezioni statunitensi a seguito della firma dell'esecutivo di Trump nel febbraio 2025 che mira a dare al governo federale il controllo maggiore sulle elezioni statunitensi. Gli ufficiali senior dell'FBI e del Dipartimento di Giustizia hanno parlato pubblicamente delle loro indagini sulla frode elettorale in tutto il paese.

Il rapporto, che si basa su dati da fonti aperte e classificate, sarebbe il primo a dettagliare i lavori dell'amministrazione sulle macchine elettorali. È uno dei due rapporti commissionati dall'ODNI sul difetti delle macchine elettorali. Il rapporto non pubblicato, scritto l'anno scorso da un contrattista governativo, Mojave Research, ha studiato le macchine elettorali sequestrate dalla Porto Rico.

Entrambi i rapporti sono stati citati in riunioni della Casa Bianca in cui gli ufficiali hanno discusso se c'era abbastanza prova per sostenere le affermazioni di Trump secondo cui le elezioni presidenziali del 2020 erano state rubate da lui





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

La Casa Bianca Vulnerabilità Macchine Elettorali Elezioni Di Medio Termine Presidente Trump

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Accordo storico tra Iran e Stati Uniti: 14 punti per la paceUn memorandum d'intesa in 14 punti tra Iran e Stati Uniti prevede la fine delle ostilità, l'impegno a non produrre armi nucleari e la revoca delle sanzioni. Le parti si impegnano a rispettare la sovranità reciproca e a negoziare un accordo definitivo.

Read more »

L'Iran attende l'accordo con gli Stati Uniti in una situazione di incertezzaL'intesa raggiunta tra Iran e Stati Uniti ha lasciato il Paese in una situazione di incertezza. Da un lato, c'è sollievo per la fine temporanea degli attacchi, ma dall'altro ci sono molte domande sulla durata dell'intesa e la consapevolezza che il regime non è crollato, anzi ne esce rafforzato agli occhi del mondo. Le divisioni attraversano anche lo stesso establishment della Repubblica Islamica, con un'ala pragmatica che vede nel compromesso l'unica via per garantire la salvezza e la sopravvivenza del sistema e i falchi intransigenti contrari a ogni trattativa con Washington.

Read more »

Stati Uniti e Iran firmano memorandum d'intesaGli Stati Uniti hanno reso pubblico il testo ufficiale del memorandum d'intesa con l'Iran. Il documento è stato illustrato in 14 punti e definisce una serie di misure chiave per la riapertura dello Stretto di Hormuz, l'allentamento di alcune restrizioni finanziarie e l'indicazione delle aspettative condivise sul programma nucleare iraniano.

Read more »

Iran e Stati Uniti annunciano la fine dei combattimenti e dei blocchi navali nel Golfo PersicoUn protocollo d'intesa prevede la cessazione delle ostilità e dei blocchi marittimi, l'accesso ai fondi congelati per l'Iran e l'impegno a non sviluppare armi nucleari, con l'obiettivo di ripristinare il traffico marittimo al livello prebellico.

Read more »