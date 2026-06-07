La Casa Bianca valuta l'acquisto diretto delle isole Chagos per assicurarsi Diego Garcia

Secondo il Telegraph, gli Stati Uniti stanno studiando un piano per negoziare direttamente con Mauritius l'acquisizione dell'atollo di Diego Garcia, sede di una base militare strategica, aggirando il Regno Unito. La proposta fa parte delle opzioni elaborate per rispondere alla pausa decisa da Londra nella cessione della sovranità dell'arcipelago.

La Casa Bianca sta valutando un'iniziativa strategica per l'acquisto delle isole Chagos dallo stato delle Mauritius , stando a quanto riportato dal quotidiano britannico The Telegraph.

Questo scenario emerge in un contesto di crescenti tensioni diplomatiche e di rinegoziazione degli assetti geopolitici nell'Oceano Indiano. Secondo il report, funzionari dell'amministrazione statunitense avrebbero redatto una proposta mirata ad acquisire il controllo diretto di Diego Garcia, l'isola principale dell'arcipelago, sede di una cruciale base militare congiunta USA-Regno Unito. L'aspetto più significativo della bozza sarebbe la volontà di bypassare Londra, instaurando un canale negoziale diretto con Port Louis, la capitale mauriziana, scavalcando così le relazioni tradizionali con il partner britannico.

Reuters, pur rendendo noto il contenuto del giornale inglese, specifica di non aver potuto verificare autonomamente l'attendibilità della notizia in tempi brevi. Non sono pervenute, inoltre, conferme ufficiali né dalla Casa Bianca né dal Foreign Office britannico, nonostante le ripetute richieste di commento.

Questo piano rientrerebbe in una più ampia gamma di opzioni strategiche che l'esecutivo americano sta mettendo a punto in un documento classificato, finalizzato a offrire alternative concrete al premier britannico Keir Starmer, il quale ha messo in pausa l'accordo per la cessione della sovranità dell'arcipelago alle Mauritius. Tale accordo, originariamente stipulato dal governo precedente, era stato fortemente criticato dall'ex presidente Donald Trump, che ne contestava la validità strategica per gli interessi americani.

La necessità di garantire un futuro stabile e duraturo alla base di Diego Garcia, considerata un asset di primaria importanza per le operazioni militari e di intelligence nella regizione, spinge Washington a esplorare ogni soluzione possibile. I colloqui tra la Casa Bianca e Downing Street su questo tema sono proseguiti con regolarità nelle ultime settimane, evidenziando la complessità e l'urgenza della questione.

Il governo del Regno Unito, difatti, aveva già annunciato ad aprile la sospensione temporanea del processo di trasferimento della sovranità, manifestando l'intenzione di riesaminare i termini dell'intesa con Mauritius. Le isole Chagos, amministrate da Londra dal 1965, sono oggetto da decenni di una contesa internazionale: Maurizio ne rivendica la proprietà sostenendo che la loro separazione al momento della indipendenza fosse illegittima, mentre la popolazione chagossiana, espulsa negli anni Sessanta, lotta per il riconoscimento del diritto al ritorno.

La base militare di Diego Garcia, costruita sugli atolli e attiva dalla fine degli anni Settanta, costituisce un pilastro della proiezione di potenza statunitense nell'Oceano Indiano e nel Medio Oriente. Essa supporta operazioni di sorveglianza, rifornimento in volo e di controllo del traffico aereo, tra le altre funzioni. Le implicazioni di un accordo diretto tra USA e Mauritius, a scapito del Regno Unito, potrebbero ridisegnare le alleanze regionali e alterare l'equilibrio di potere nella zona.

La vicenda si intreccia con le dinamiche delle relazioni transatlantiche, la strategia di contenimento verso la Cina e la gestione delle rotte commerciali vitali. L'amministrazione Biden, attraverso questa manovra, sembra voler assicurarsi la continuità operativa della base in un momento di crescente instabilità globale e di rinnovata competizione geopolitica. Resta da vedere come reagiranno Londra e Port Louis di fronte a quelle che potrebbero apparire come un'intromissione diretta negli affari bilaterali.

La situazione è in evoluzione e ogni sviluppo potrebbe avere ripercussioni durature per la sicurezza internazionale e per il destino della popolazione locale, ancora divisa tra esilio e speranze di rientro





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