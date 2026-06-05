La Casa Bianca vuole controllare i finanziamenti scientifici: la comunità scientifica si oppone

La Casa Bianca ha proposto una nuova regola per il finanziamento scientifico che potrebbe portare a nuove riduzioni dei finanziamenti e a una perdita d'indipendenza per la ricerca. La comunità scientifica si oppone a questa decisione e chiede di mobilitare il Congresso e di intentare cause legali una volta che i regolamenti saranno definitivi.

La causa delle nuove regole sul finanziamento scientifico volute dall'amministrazione Trump sono le nuove regole sul finanziamento scientifico volute dall'amministrazione Trump, che sembra desiderosa di infliggere un duro colpo al settore.

L'Ufficio di gestione e bilancio della Casa Bianca (OMB) con a capo Russell Vought vuole rivedere le norme che regolano la spesa dei fondi federali. Queste nuove direttive punterebbero a spostare il controllo dei finanziamenti a funzionari di nomina politica. L'obiettivo sarebbe quello di 'migliorare la trasparenza, la responsabilità e la supervisione' dei fondi federali. Le critiche non si sono risparmiate, e dall'ambiente scientifico sono immediatamente arrivate molte preoccupazioni per la perdita d'indipendenza a cui andrebbe incontro la ricerca.

La comunità scientifica aveva già faticato molto per convincere il Congresso a ripristinare i finanziamenti per la ricerca, dopo i drastici tagli voluti dall'amministrazione Trump lo scorso anno. L'Omb aveva inoltre causato enormi ritardi nell'erogazione dei fondi stanziati dal Congresso, poiché non forniva le dovute istruzioni su come li avrebbe poi distribuiti. Ora, con le modifiche proposte, si potrebbe arrivare a nuove riduzioni nei finanziamenti, persino non autorizzate, che andrebbero a danneggiare l'intero settore scientifico americano.

L'Omb al contrario, dovrebbe assicurarsi che i fondi stanziati dal Congresso vengano erogati realmente; con l'attuale presidenza però l'Ufficio di gestione e bilancio funge da 'custode dell'intento del comandante' secondo le parole di Vought. Infatti la nuova proposta seguirebbe questa linea, con ogni decisione di finanziamento federale che andrebbe poi sottoposta ad una revisione politica. Quindi i funzionari di nomina politica avrebbero un peso maggiore, nonché l'ultima parola, rispetto alle valutazioni degli esperti.

Si potrebbe arrivare ad interrompere alcuni finanziamenti senza ragioni concrete, e privilegiarne altri solo per preferenze politiche. Addirittura utilizzare fondi non americani richiederebbe comunque un'approvazione interna. Ogni proposta dovrà essere giudicata coerente con le priorità dell'agenzia, e con gli interessi nazionali. Alcuni ambiti della ricerca scientifica però non vengono chiamati in causa dal provvedimento, come la questione dei rimborsi alle università per i costi della ricerca finanziata a livello federale nei campus.

Come riporta i problemi però coinvolgeranno comunque le università, per esempio non ci sarebbero più le prospettive di ottenere finanziamenti per i ricercatori universitari; perciò l'appello ad opporsi è rivolto anche al mondo accademico. Il dominio globale delle aziende farmaceutiche americane si è basato su collaboratori di tutto il mondo, scelti sulla base del merito scientifico, non per l'ideologia politica. Con le nuove normative tutto questo non sarebbe più possibile.

I leader del settore farmaceutico potrebbero attirare l'attenzione della Casa Bianca per evitare questo declino. Holden Thorp, migliaia di ricercatori sono pronti ad opporsi a queste scelte perchè 'è il momento di agire'. L'articolo si chiude richiamando a un'importante missione comune: durante il periodo di consultazione pubblica aperto fino al 13 luglio. Università e associazioni devono parlare come un fronte unito per mobilitare il Congresso ed essere pronte a intentare cause legali una volta che i regolamenti saranno definitivi.

Ho compreso la posizione dei membri dell'establishment scientifico che hanno agito con cautela durante i negoziati sul bilancio dello scorso anno. Raggiungere un accordo sul bilancio era fondamentale. Ma quello era allora'. Thorp rincara la dose e scrive 'ora il semaforo rosso lampeggia, tutti ai posti di combattimento'.

Perché se non si agisce subito il rischio è che si perda completamente la libertà, facendo diventare la scienza solo un attore politico. Zelensky scrive a Putin: 'Vediamoci io e te, fissiamo una data'. Putin ripropone Schroeder mediatore. Abbiamo bisogno dell'Ucraina più di quanto l'Ucraina abbia bisogno di noi.

L'ingresso di Kyiv nell'UE protegge gli ucraini, è l'occasione per correggere le regole europee e soprattutto è un dovere morale di difesa della democrazia





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