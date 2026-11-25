Tony e Carla Stamper hanno investito oltre un milione di dollari per costruire una villa accessibile a Fort Mill. Scopri come hanno progettato l'anzianità.

La coppia americana Tony e Carla Stamper ha realizzato un progetto residenziale di grande rilievo a Fort Mill, nella Carolina del Sud, trasformando la prospettiva della pensione in una sfida architettonica di lusso. Con un investimento complessivo che supera il milione di dollari, i due coniugi hanno abbandonato la vita in condominio per costruire da zero una villa concepita specificamente per l'invecchiamento attivo e l' accessibilità universale.

Una nuova residenza accessibile nella Carolina del Sud

Il progetto immobiliare prende forma con l'acquisto di un terreno di circa 4mila metri quadrati a Fort Mill, acquistato nel maggio 2022 per la somma di 110mila dollari. La proprietà si trova a breve distanza da Charlotte e diventa il luogo ideale per la realizzazione dei sogni di Tony e Carla, entrambi vicini ai 60 anni e in procinto di lasciare l'attività lavorativa entro il 2029. La decisione nasce dalla consapevolezza che la vita in condominio non fosse adatta al loro stile di vita, favorito dall'aria aperta e dalla passione per i progetti pratici.

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L'architettura della villa, che copre una superficie di circa 427 metri quadrati, è il risultato di una pianimetria adattata con l'assistenza di un professionista, avviando i lavori costruttivi nell'agosto dello stesso anno. La struttura conta cinque camere da letto e tre bagni, ma la vera innovazione risiede nella sua funzionalità pensata per il futuro. Vista la presenza della madre di Tony, che è disabile, la coppia ha integrato rigorosamente i criteri di accessibilità previsti dall'Americans with Disabilities Act.

Design inclusivo e soluzioni tecnologiche per la mobilità

Per garantire la massima indipendenza fisica, il garage è stato posizionato sotto l'abitazione, un cambiamento strutturale che ha permesso di recuperare spazio abitativo al piano terra. La coppia ha investito 18mila dollari per realizzare un vialetto a U che consente ai veicoli di arrivare direttamente davanti all'ingresso principale, eliminando del tutto la necessità di affrontare scale o barriere architettoniche. Una volta varcata l'ampia porta principale, si accede a un open space luminoso con grandi finestre che si affacciano sul giardino.

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Le scelte dei materiali riflettono un attento equilibrio tra estetica, risparmio e durabilità. Al posto del parquet, tradizionalmente costoso e difficile da mantenere, è stato scelto un pavimento in vinile scuro di fascia alta, resistente agli animali domestici. Gran parte dell'arredamento è stato recuperato nei mercatini dell'usato, con l'eccezione del divano. La cucina, cuore della casa, è dotata di due isole centrali e di elettrodomestici di ultima generazione su cui la coppia ha concentrato gran parte del budget iniziale.

Spazi domestici pensati per il benessere e la famiglia

Il piano superiore ospita tre camere da letto e una sala cinema dedicata a figli e nipoti, mentre Tony e Carla hanno concentrato i propri spazi vitali al primo piano. La camera da letto principale è una vera e propria suite che comunica direttamente con la sala lavanderia e con un bagno ispirato agli hotel a cinque stelle. Questa stanza vanta una vasca freestanding posta di fronte a un caminetto incassato e una doccia lunga quasi quattro metri con doppia entrata.

La doccia è particolarmente innovativa, dotata di soffioni multipli, incluso uno posizionato in basso per facilitare l'uso da parte di persone in sedia a rotelle. Come ha spiegato Carla Stamper, questo dettaglio permette alla madre di Tony di utilizzare la doccia senza alcuna difficoltà. Lo spazio della sala da pranzo è stato convertito in un comodo angolo colazione con panche, affiancato da una stanza multiuso che si adatta alle esigenze flessibili della famiglia.

Zona wellness, piscina e il ritorno a casa nel 2029

L'area esterna è stata definita nei minimi dettagli per garantire relax e socialità. Da un patio rialzato, si accede tramite una rampa al giardino, che offre diverse zone relax per ospiti. Il pezzo forte è la piscina, realizzata per circa 70mila dollari, un investimento che inizialmente Tony temeva sarebbe stato eccessivo. Carla ha però convinto il marito, il quale ha svolto molti lavori in prima persona, riuscendo a contenere i costi totali che includono pavimentazione, riscaldamento e impianto elettrico.

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Accanto al giardino, la coppia ha creato una zona wellness esclusiva con una palestra attrezzata affacciata sul verde e una sauna in legno. Mantenere l'attività fisica è fondamentale per Tony e Carla, che vogliono rendere semplice la priorità al benessere fisico con l'avanzare dell'età. I lavori si sono conclusi nel maggio 2023, con un costo totale dell'abitazione di poco superiore al milione di dollari. La cifra è stata investita senza rimpianti, in attesa della pensione prevista per l'autunno del 2029.