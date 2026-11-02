La casa del futuro in Italia: fotovoltaico, efficientamento e consumi

Studio Teha su La Casa del Futuro: gli italiani puntano su pannelli fotovoltaici, pompe di calore e isolamento per ridurre i costi energetici e produrre energia autonoma.

Milano rappresenta il centro di un cambiamento significativo nel settore immobiliare e energetico nazionale. Un nuovo studio intitolato "La Casa del Futuro", realizzato dal Teha Group per Pulsee Luce e Gas, evidenzia come gli italiani stiano orientando le proprie scelte verso abitazioni capaci di produrre la propria energia. Le soluzioni contemplate includono pannelli fotovoltaici, infissi ad alta efficienza, pompe di calore personalizzate e sistemi di isolamento per muri e solai. A queste si aggiungono le wallbox per la ricarica dei veicoli elettrici, elementi chiave per una casa moderna e autosufficiente.

Aspettative e Autoproduzione Energetica

Nonostante il contesto suggerisca un bisogno crescente di energia, legato all'aumento delle esigenze di raffrescamento e all'elettrificazione crescente, le prospettive sono ottimistiche. Il 47% degli italiani immagina una casa con consumi energetici più contenuti rispetto a quelli attuali. Il 40% la desidera in grado di produrre e accumulare energia, mentre il 25% la vede connessa e smart per gestire i consumi con maggiore autonomia. La principale motivazione che spinge in questa direzione è la preoccupazione per il costo dell'energia, che riguarda tre italiani su quattro, ovvero il 76% della popolazione.

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Le famiglie cercano l'autoproduzione per tenere la spesa sotto controllo. I numeri confermano l'efficacia di questa scelta: le famiglie con impianto fotovoltaico prelevano dalla rete in media il 75% in meno rispetto a quelle senza impianto. Inoltre, un kWh prodotto e consumato in casa vale circa tre volte uno ceduto alla rete. Il 63% di chi non ha un impianto fotovoltaico vorrebbe installarlo, e il 35% prevede di farlo nei prossimi tre anni. Il 42% desidera una batteria di accumulo, mentre quasi il 40% cerca una pompa di calore.

Barriere All'Adozione e Sostegni Richiesti

Un potenziale enorme rimane tuttavia inespresso, poiché oltre l'84% degli edifici italiani è ancora privo di pannelli solari. Il fattore costi è ancora una volta prioritario, indicato dal 66% degli intervistati come la motivazione principale, seguita dalla possibilità di non sprecare il sole (38%) e dalla riduzione dell'impatto ambientale (33%). L'ostacolo principale alla decisione è il peso dell'investimento iniziale. Per sbloccare la scelta, il 52% di chi non ha soluzioni di autoproduzione richiede la certezza di risparmiare in bolletta, seguito dal 44% che cerca incentivi pubblici stabili nel tempo e dal 43% che valuta la semplicità di gestione.

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Gli italiani chiedono principalmente un aiuto economico immediato. Il 48% si aspetta bonus, contributi diretti o agevolazioni fiscali. Solo il 24% guarda a prestiti agevolati o garanzie pubbliche. Il 42% richiede meno burocrazia, emergendo un divario generazionale netto su questo tema. La richiesta di procedure più snelle sale al 53% tra i Boomers, oltre il doppio rispetto alla Gen Z, dove si ferma a uno su quattro.

Interventi Tecnici per il Risparmio

L'ingegner Angelo Caci del network Harley&Dikkinson sottolinea che per tagliare i consumi di riscaldamento servono tre interventi coordinati, preceduti da una diagnosi energetica. Il primo passo è coibentare pareti, coperture e solai disperdenti, correggendo i ponti termici. In questo modo si ottiene fino al 40% di risparmio. Il secondo passo consiste nel sostituire gli infissi con serramenti isolanti, vetri basso emissivi e telai a taglio termico se metallici. Si raggiungono risparmi indicativi del 15-20%, con posa accurata e ricambio d'aria.

Il terzo passaggio è sostituire la caldaia con una pompa di calore ad alta efficienza. Con una resa stagionale effettiva di 3-4, l'energia finale acquistata si riduce di circa il 70-78% rispetto a una caldaia al 90%, a parità di calore fornito. Con progetto, regolazione e manutenzione adeguati, l'effetto combinato dei tre interventi può ridurre di oltre l'80% l'energia finale acquistata per il riscaldamento.

Trasformazione dell'Edilizia Residenziale

La casa del futuro non è più soltanto un progetto teorico, ma una trasformazione che prende progressivamente forma nella realtà immobiliare italiana. La volontà di indipendenza energetica e la necessità di contenere i costi stanno guidando un profondo cambiamento nelle abitudini degli abitanti. L'adozione di tecnologie efficienti e rinnovabili rappresenta la risposta concreta alle sfide energetiche contemporanee. Questo scenario indica una direzione chiara per il settore, dove l'innovazione tecnologica si unisce alla necessità economica per definire gli standard abitativi dei prossimi decenni.