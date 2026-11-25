Analisi dettagliata degli episodi finali della terza stagione di The Lord of the Rings: Anelli di Potere. Scopri il destino di Sauron, Galadriel, Celeborn e la fuga di Durin da Khazad-dum.

Mercoledì 25 novembre su Prime Video sono usciti gli episodi 7 e 8, intitolati rispettivamente "Orodruin" e "The Doom of Men - Il fato degli uomini", che chiudono la terza stagione della serie fantasy prequel di The Lord of the Rings. Questa stagione, già rinnovata ufficialmente per la quarta e teoricamente penultima stagione, si conclude con un finale sorprendente che, pur deludendo chi attendeva una battaglia epica, prepara il terreno per le vicende de Il Hobbit e de Il Signore degli Anelli. La narrazione si avvicina sempre di più al super cattivo Sauron, esplorando le sue manipolazioni e i suoi piani oscuri per dominare la Terra di Mezzo.

Sauron Usa i Suoi Trucchi per Convincere Gandalf che Resiste

Nell'ottavo episodio, Sauron si addentra nel Monte Fato, noto anche come Orodruin, dove gli orchi aprono un varco nel vulcano per allestire una forgiata. Il Signore Oscuro intende fondere il martello di Feanor per ricavarne l'anello definitivo con la frase "per domarli tutti", pronunciata in linguaggio nero. Nel frattempo, Galadriel e Theo giungono a liberare Celeborn dalla sua prigionia. Il ragazzo nota l'assenza di orchi che sorvegliano le stanze di Sauron e avverte un odore di bruciato, permettendo loro di accedere facilmente alla cella. Celeborn, al risveglio, mostra cautela verso la moglie, temendo che sia un inganno per estorcere ulteriori informazioni. La mette alla prova chiedendo "quanto tempo è tanto tempo?" e Galadriel risponde correttamente citando le antiche promesse d'amore: "sempre".

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La Caccia agli Anelli a Khazad-dum e la Fuga di Durin

A Khazad-dum, Sauron si presenta alle miniere, dove il vile Thrain si inginocchia ai suoi piedi. Thrain concede al signore oscuro di visitare le miniere di Mithril, nonostante le opposizioni di Narvi e degli alleati del nuovo re. Thrain giustifica il suo comportamento affermando che "la roccia che dura di più è quella che non si oppone alla corrente" e che Sauron è il fiume stesso, esortando gli altri a stare zitti se vogliono conservare i propri anelli. Nel loro appartamento, i fratelli Gamli e Gerda giocano a Ukthag, un gioco di strategia nanico. Gerda inganna il fratello nascondendo un pezzo nella veste, permettendo a Narvi di infiltrarsi e portare i ragazzi dal vero re Durin, nascosto insieme a Disa. Narvi prepara una barca per la famiglia reale, ma la fuga viene interrotta quando i soldati di Thrain perquisiscono le borse. Gli anelli, nascosti nei pezzi del gioco, vengono scoperti e la famiglia reale viene bandita da Khazad-dum.

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Il Sacrificio di Miriel e la Partenza per la Terra di Mezzo

Nel frattempo, il cugino di Miriel, Ar-Pharazon, compie un sacrificio inaspettato che nemmeno Elrond e Gil-galad avevano previsto. La Fiamma Bianca raggiunge la regina Miriel, che non può essere dissuasa dal suo destino. Miriel promette a Elendil eterno amore ma anche di non rivederlo mai più fino alla morte, per non vivere nella menzogna. Gli chiede un ultimo favore: convincere i soldati Fedeli ad accettare il matrimonio reale in cambio della ritrovata libertà di culto e a unirsi alle truppe di Pharazon per combattere Sauron nella Terra di Mezzo. Kemen viene liberato e i soldati esultano, mentre Anarion e Isildur mostrano un disaccordo profondo con queste decisioni. Questo evento segna un punto di svolta cruciale per le forze del bene, che devono ora affrontare le conseguenze delle scelte politiche e militari prese a Númenor.

Galadriel e Celeborn Si Ricongiungono e il Destino di Theo

Dopo la liberazione di Celeborn, questi confessa alla moglie di aver involontariamente aiutato Sauron. Galadriel lo rassicura spiegando che ci sono altre trappole tese dal Signore Oscuro agli elfi che si muovono contro di lui. Celeborn è sconvolto e pensa che il matrimonio sia finito, ma Galadriel ribatte che non può essere Sauron a decidere il destino della loro storia d'amore. I due coniugi si ricongiungono con Theo, che ha acceso i bracieri e chiede a Galadriel di liberarlo dall'anello. L'Elfa lascia a Theo l'onore e l'onere di questo compito. Il ragazzo dimostra la sua forza buttando l'anello nel calderone, recuperando la propria libertà. Tuttavia, appena Galadriel e Celeborn se ne vanno, l'anello richiama Theo a sé, suggerendo che la sua liberazione potrebbe essere temporanea o illusoria.