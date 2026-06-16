La casa di Barbara De Rossi in Toscana: un'oasi di pace e autenticità

La casa di Barbara De Rossi in Toscana è un'oasi di pace e autenticità, priva di eccessi e lusso esibito. Ogni stanza racconta una storia, arricchita da oggetti significativi e spazi pensati per la vita quotidiana. La luce naturale entra dalle grandi finestre, valorizzando i materiali tradizionali e creando un'atmosfera accogliente. La casa si sviluppa su più livelli, alternando ambienti raccolti a spazi più ampi, sempre caratterizzati da un'atmosfera accogliente. La presenza della vita quotidiana si percepisce ovunque, con libri, fotografie, piante e oggetti decorativi. Barbara De Rossi, attrice e conduttrice televisiva, ha scelto questa dimora per vivere insieme al marito Simone Fratini, lontano dai ritmi frenetici delle grandi città. La Toscana è diventata il suo punto di riferimento, e la casa sembra riflettere questa scelta, con un ambiente che privilegia il contatto con la natura e una quotidianità fatta di piccoli rituali, tempo condiviso e passioni personali.

La casa di Barbara De Rossi in Toscana è un'oasi di pace e autenticità, priva di eccessi e lusso esibito. Ogni stanza racconta una storia, arricchita da oggetti significativi e spazi pensati per la vita quotidiana .

La luce naturale entra dalle grandi finestre, valorizzando i materiali tradizionali e creando un'atmosfera accogliente. La casa si sviluppa su più livelli, alternando ambienti raccolti a spazi più ampi, sempre caratterizzati da un'atmosfera accogliente. La presenza della vita quotidiana si percepisce ovunque, con libri, fotografie, piante e oggetti decorativi. Barbara De Rossi, attrice e conduttrice televisiva, ha scelto questa dimora per vivere insieme al marito Simone Fratini, lontano dai ritmi frenetici delle grandi città.

La Toscana è diventata il suo punto di riferimento, e la casa sembra riflettere questa scelta, con un ambiente che privilegia il contatto con la natura e una quotidianità fatta di piccoli rituali, tempo condiviso e passioni personali





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