La Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo è stata commissariata da papa Leone dopo settimane di proteste sindacali e accuse nei confronti dei vertici della struttura. La commissione avrà la piena gestione dell'ospedale e il compito di garantire la continuità di presidio di eccellenza in campo medico e della ricerca scientifica.

La Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo è stata commissariata da papa Leone dopo settimane di proteste sindacali e accuse nei confronti dei vertici della struttura.

La commissione, scelta da papa Leone, avrà la piena gestione dell'ospedale e il compito di garantire la continuità di presidio di eccellenza in campo medico e della ricerca scientifica. La decisione è arrivata dopo accuse di gestione scorretta e contenziosi con Asl e Regione. I sindacati hanno denunciato una forte asimmetria nella distribuzione delle risorse interne e l'erogazione di consistenti assegni ad personam a favore di una platea ristretta di personale.

La commissione dovrà verificare sul campo gli effetti di questa nuova commissione e nominare il Consiglio di amministrazione e il direttore generale. La Fondazione approverà il bilancio al 31 dicembre 2025 entro giugno e scadranno le cariche in essere, richiedendo la nomina di nuovi membri. L'organismo di controllo, ordinato dallo stesso papa, sarà guidato dallo spagnolo Maximino Caballero Ledo, con il compito di rimettere ordine nei conti dopo anni di deficit.

I sindacati hanno chiesto la totale trasparenza dei bilanci non pubblici e la rinuncia a quote rilevanti di produttività ai dipendenti





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