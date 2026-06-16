La causa di plagio contro Lucio Dalla: la storia mai raccontata

Nel 1980, il tribunale di Roma ospitò una causa di plagio contro Lucio Dalla. A denunciare il cantautore fu un'impiegata della Rca Italiana, Oriella Galli, che aveva scritto un brano che, secondo lei, era stato plagiato da Dalla. Il produttore Paolo Dossena, all'epoca della casa discografica romana, raccontò di aver ascoltato il brano di Galli e di averle promesso di trovare l'artista giusto per interpretarlo. Tuttavia, poco tempo dopo, Galli chiamò Dossena per informarlo che Dalla aveva deciso di inserire la canzone nel suo prossimo album. L'album uscì nel 1980, ma il nome di Galli non compariva nei crediti del disco. Ne scaturì una vertenza giudiziaria e Galli chiese a Dossena di testimoniare. Dossena, che aveva frequentato Dalla sin da bambino, depositò a favore di Galli, ma un battaglione di musicisti di prestigio si schierò in difesa di Dalla, sostenendo che il suo genio artistico era tale da trasformare un abbozzo melodico o testuale in un capolavoro. Il giudice diede ragione a Dalla e Galli perse la causa e il posto di lavoro. In seguito, Dalla smentì la ricostruzione della vicenda e raccontò alla stampa di aver scritto il testo della canzone durante una visita a Berlino, dove aveva incontrato per caso Phil Collins. La canzone racconta la storia di due amanti divisi dal Muro di Berlino e che progettano di avere una figlia.

Nel 1980, il tribunale di Roma fu teatro di una causa di plagio che vide coinvolto il cantautore Lucio Dalla. A denunciare il musicista fu un'impiegata della Rca Italiana, Oriella Galli, che aveva scritto un brano che, secondo lei, era stato plagiato da Dalla.

Il produttore Paolo Dossena, all'epoca della casa discografica romana, raccontò di aver ascoltato il brano di Galli e di averle promesso di trovare l'artista giusto per interpretarlo. Tuttavia, poco tempo dopo, Galli chiamò Dossena per informarlo che Dalla aveva deciso di inserire la canzone nel suo prossimo album. L'album uscì nel 1980, ma il nome di Galli non compariva nei crediti del disco. Ne scaturì una vertenza giudiziaria e Galli chiese a Dossena di testimoniare.

Dossena, che aveva frequentato Dalla sin da bambino, depositò a favore di Galli, ma un battaglione di musicisti di prestigio si schierò in difesa di Dalla, sostenendo che il suo genio artistico era tale da trasformare un abbozzo melodico o testuale in un capolavoro. Il giudice diede ragione a Dalla e Galli perse la causa e il posto di lavoro.

In seguito, Dalla smentì la ricostruzione della vicenda e raccontò alla stampa di aver scritto il testo della canzone durante una visita a Berlino, dove aveva incontrato per caso Phil Collins. La canzone racconta la storia di due amanti divisi dal Muro di Berlino e che progettano di avere una figlia





HuffPostItalia / 🏆 6. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Lucio Dalla Plagio Causa Giudiziaria Oriella Galli Paolo Dossena Rca Italiana Berlino Phil Collins

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News: Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

La Fondazione Lucio Dalla blocca l'uso di "Futura" da parte del partito Futuro NazionaleIl movimento politico di Roberto Vannacci ha utilizzato la canzone di Lucio Dalla senza autorizzazione, scatenando la reazione della Fondazione che ne difende l'apoliticità e i diritti.

Leggi di più »

Vannacci e la canzone di Dalla: «Nessuna violazione o appropriazione, 'Futura' coperta dalla licenza Siae»«Abbiamo agito con correttezza e non c'è stata alcuna violazione dei diritti di autore». 'Futura', il brano di Lucio Dalla «è stata semplicemente...

Leggi di più »

Vannacci: 'Nessun indebito utilizzo di 'Futura' di Lucio Dalla, rispettate norme Siae''Agito in assoluta legalità, pagate competenze dovute per la pubblica esecuzione'

Leggi di più »

Vannacci e le polemiche su utilizzo 'Futura' di Lucio Dalla, ecco la risposta del generale'Nessun indebito utilizzo di 'Futura' di Lucio Dalla, rispettate norme Siae'

Leggi di più »