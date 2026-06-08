La causa Minetti-Cipriani contro il Fatto quotidiano e la Rai: la prima udienza è fissata per il 26 giugno

La causa promossa da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani contro il Fatto quotidiano e la Rai è in piena fase di mediazione legale. La prima udienza è fissata per il 26 giugno davanti al Tribunale di Roma.

La causa promossa da Nicole Minetti e Giuseppe Cipriani contro il Fatto quotidiano e la Rai è in piena fase di mediazione legale . La prima udienza è fissata per il 26 giugno davanti al Tribunale di Roma.

I legali della coppia chiedono un risarcimento per diffamazione e lesione dei diritti della personalità quantificato in oltre 5 milioni di euro. La società di Cipriani ha depositato una denuncia con richiesta di risarcimento da 250 milioni di dollari contro la Società editoriale de il Fatto Quotidiano e la Rai. La causa è legata al caso della grazia concessa a Minetti e alle accuse pubblicate dalla trasmissione 'Report' e dal quotidiano.

I legali di Cipriani sostengono che queste accuse siano false, sensazionalistiche e altamente diffamatorie e che abbiano finito per dipingere Cipriani e le persone a lui associate come corrotte e criminali e collegati a Jeffrey Epstein in modi falsi e infondati. La causa è in piena fase di mediazione legale e la prima udienza è fissata per il 26 giugno





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