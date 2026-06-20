La cavigliera torna di moda: come indossare l'accessorio must-have del 2026

La cavigliera, gioiello simbolo dell'estate, si riconferma come accessorio versatile per tutto l'anno. Scopri le tendenze, i modelli e i consigli per abbinarla con stile a ogni tipo di outfit, dai pantaloni sartoriali agli abiti eleganti.

La cavigliera, quel gioiello dal fascino intramontabile, compie un ritorno trionfale nel panorama della moda, non più relegata ai soli mesi estivi o alle passeggiate sulla spiaggia.

Nel 2026 si conferma come accessorio versatile e di carattere, capace di trasformare con un tocco di luce e colore qualsiasi outfit, da quello più informale a quelli più ricercati e sartoriali. L'arte di indossarla si evolve, abbracciando stili differenti e occasioni diverse, dai look cittadini alle serate speciali.

Le tendenze vedono un ampio ventaglio di proposte: dalle catene minimaliste e metalliche, perfette per un effetto discreto e contemporaneo, alle versioni più appariscenti arricchite da perline, charm, conchiglie e inserti colorati, che ricordano le atmosfere marine. L'abbinamento vincente per un risultato elegante e attuale prevede la cavigliera che si intravede appena sotto l'orlo di un abito midi, abbinata a mules o slingback; oppure, per un mood più casual e giovanile, si può osare con look da giorno che includono pantaloni larghi, sneaker o sandali piatti.

Iconiche le immagini di celebrities come Gigi Hadid, che ha scelto una cavigliera di perline per completare un mini abito e flip flop colorate, dimostrando come questo accessorio possa essere il perfetto punto di forza di un summer look. La moda si conferma così sempre più nella direzione della personalizzazione e della libertà di espressione, dove anche il dettaglio più piccolo può fare la differenza.

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