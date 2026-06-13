La Cenerentola di Santina Cosetta

Il romanzo di Santina Cosetta è ispirato alla vicenda reale della bisnonna dell’autrice e presenta una struttura narrativa lunga e familiare alla letteratura verista. La protagonista, Marianna Cosetta, è nata da un matrimonio forzato e trascorre i suoi primi anni nella casa del padre, dove viene costretta a svolgere le mansioni domestiche e a subire il maltrattamento del padre violento. Successivamente, viene affidata alla zia, che le insegna a mescolare erbe e preparare unguenti, nonché a ricevere una formazione rudimentare. Dopo aver lasciato la zia, Marianna viene costretta a lavorare presso una famiglia aristocratica terriera, dove incontra Laura, la nipote della baronessa Jolanda, che la accoglie come dama di compagnia. Tuttavia, Marianna è costretta a subire il pregiudizio sociale e il pregiudizio di classe, fino a quando non incontra Diego, un contadino che la conquista con la sua rurale esuberanza. La storia si conclude con la nascita di un bambino e la sorte di Marianna, che viene condannata a una vita di miseria e isolamento sociale.

Il romanzo del secondo Ottocento ha creato delle strutture narrative longeve che gli sono largamente sopravvissute. Lo si vede in questo romanzo di Santina Cosetta che la quarta di copertina dice ispirata alla vicenda reale della bisnonna dell’autrice.

Cosa di cui non ho ragione di dubitare. Eppure, se tale è la verità, torna in mente quel paradosso di Oscar Wilde secondo il quale sono stati Whistler e gli Impressionisti a inventare le brume di Londra. Dopo i loro quadri un artista che insistesse sulle nebbie della City suonerebbe inevitabilmente letterario, anche se si stesse limitando a descrivere la realtà. E, se ciò è valido per le arti visive, lo è ancor più per il romanzo.

In questo di Santina Cosetta ritroviamo molti degli elementi familiari alla letteratura verista, a partire dall’ambientazione: una Sicilia contadina e padronale, dalla quale s’emana senza sosta un pertinace sentore di maniera. La vicenda è piuttosto lineare. La protagonista, Marianna Cosetta (o Cosuzza come viene chiamata), è nata da un matrimonio forzato, da uno di quegli scambi fra uomini che non tengono conto di nulla se non delle logiche tribali. La madre non l’ama, il padre nemmeno.

Sicché la bambina è affidata alla zia, che, oltre ad apprenderle come mescolare le erbe e preparare unguenti, le inculca anche i primi rudimenti d’educazione. Così la piccola trascorre i primissimi anni in queste occupazioni da versiera, fintanto che la buona parente non è costretta a raggiungere il marito. Lasciata sola, Marianna rientra nella casa del padre, che ritrova ancora più abbrutito e violento.

Da Cosetta si fa allora Cosette o Cenerentola, se si vuole: serve, pulisce, porta l’acqua, pela patate. Inizia prima dalla sorella, poi scacciata anche da lei, trova lavoro presso una famiglia dell’aristocrazia terriera. Vi ricordate com’erano dipinte le classi elevate nei romanzi di fine secolo, soprattutto nei loro succedanei popolari? La giovane è costretta a dormire su un giaciglio di paglia accanto ad un’asina.

Le cucine sono unte e chiassose, mentre negli appartamenti superiori, bambole, orologi, libri e carillon restituiscono l’immagine d’un mondo ovattato e immobile, come prigioniero d’un arcano incantesimo. Lassù la vecchia signora, la baronessa Jolanda, offre alla bimba una benevolenza e una protezione che non trova nel rigido classismo d’altri membri della famiglia. Sicché, grazie alla volontà dell’anziana nobildonna, Cosetta diviene la damina di compagnia della nipote, Laura.

Sono come sorelle, ma Laura è smunta e malata, mentre l’amica corrisponde all’ideale di florida robustezza popolare. Naturalmente entrambe sono tentate dai loro opposti, l’una dalla rurale esuberanza di Felicetto, l’altra dalla sicumera sociale di Diego. L’amore fra Marianna e Diego si consuma in un vecchio mulino e il bambino che ne nasce consegna la ragazza alla sorte delle tante Germinie Lacerteux e Esther Waters: il biasimo sociale.

L’autrice, è innegabile, ha rielaborato i suoi modelli, dando alla sua protagonista una capacità di resistenza e una intraprendenza superiore a quella d’una Emma Bovary o di una Lily Bart, le quali finivano con l’essere soffocate dalle spirali del pregiudizio, come gli eroi dell’antica tragedia lo erano dal fato. Pur così, tuttavia, resta il fatto che lo sviluppo della narrazione impiega materiali narrativi così convenzionali, che una morale moderna d’emancipazione femminile non è sufficiente a riscattare.

Le qualità migliori del romanzo stanno altrove. Nelle pagine dedicate alla vita prima nel paese e poi nel baglio, l’autrice sa armonizzare la quotidianità dei giorni al respiro corale d’un antico mondo agrario. Sa trovare piccoli tocchi lirici nel descrivere le scaramucce fra i bambini che celano turbamenti precoci. Ed è felice in molti episodi come quando il cortile deserto si fa un anfiteatro di fantasmi e la bouganville, piegata dal tempo, si dissecca in un geroglifico di memorie.

Qui l’eccesso di colore locale si rasciuga, facendo la narrazione meno melodrammatica e più icastica. Forse, col suo ritmo ampio e disteso,potrebbe essere la base di un’ottima sceneggiatura, alleggerito magari degli elementi che, per essere in larga misura di riporto, avrebbero guadagnato ad essere trattati come tocchi di acquarello





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