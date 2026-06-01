La CEPI investirà 60 milioni di dollari per sviluppare vaccini contro l'Ebola

La Coalizione per l'innovazione della preparazione delle epidemie (CEPI) ha annunciato di aver stanziato circa 60 milioni di dollari per Moderna e due altre organizzazioni per accelerare lo sviluppo di vaccini contro l'Ebola Bundibugyo, il virus mortale che ha devastato l'estrema Repubblica Democratica del Congo.

La CEPI investirà circa 60 milioni di dollari per accelerare lo sviluppo di vaccini contro l' Ebola Bundibugyo, il virus mortale che ha devastato l'estrema Repubblica Democratica del Congo.

L'organizzazione di salute globale CEPI ha annunciato di aver stanziato circa 60 milioni di dollari per Moderna e due altre organizzazioni per accelerare lo sviluppo di vaccini contro l'Ebola Bundibugyo, il virus mortale che ha devastato l'estrema Repubblica Democratica del Congo. La Coalizione per l'innovazione della preparazione delle epidemie era stata una delle prime investitori che avevano aiutato a sviluppare un vaccino durante l'apice della pandemia di COVID-19.

Richard Hatchett, capo della CEPI, ha detto a Reuters lunedì che era possibile ottenere vaccini contro l'Ebola Bundibugyo pronti per i trial in pochi mesi. Hatchett ha detto che la promessa di vaccini su un orizzonte non infinitamente lontano dovrebbe aiutare a iniziare le conversazioni su chi li acquisterebbe e finanzierebbe il loro lancio. Ma ha avvertito che lo sviluppo di vaccini può essere imprevedibile e la situazione di sicurezza complessa nella regione dell'est Congo renderebbe le prove complesse.

Sono stati confermati 282 casi in Congo, inclusi 42 decessi, e circa 1.100 casi sospetti, secondo i Centri per la prevenzione delle malattie dell'Africa e l'Organizzazione mondiale della sanità. Agenzie di salute globale hanno dichiarato l'epidemia di pubblica emergenza. La CEPI ha impegnato fino a 50 milioni di dollari per sostenere lo sviluppo preclinico e clinico iniziale del candidato vaccino BDBV di Moderna.

Il finanziamento sosterrà anche la produzione e il passaggio a trial più avanzati se i dati iniziali sono positivi, ha detto Moderna.

"Abbiamo lavorato sull'Ebola in modelli preclinici mostrando grandi risultati", ha detto il capo esecutivo di Moderna Stephane Bancel in un'intervista telefonica. Data la letalità dell'Ebola, l'obiettivo sarebbe creare un vaccino che prevenisse la malattia mentre cercasse di semplificare la strategia di dosaggio, ha detto. In questo momento, non è chiaro se il vaccino potrebbe essere somministrato in una o due dosi.

Questo sarebbe stato chiarito nel trial di fase 1 prima di passare a trial più grandi, che dovrebbero essere condotti in Africa, ha detto.

"Il nostro obiettivo è muoverci il più velocemente possibile senza compromettere la sicurezza e essere il più utile possibile", ha detto. La CEPI ha detto che investirà anche fino a 8,6 milioni di dollari per un vaccino sviluppato dall'Università di Oxford e prodotto dalla Serum Institute of India, e un iniziale 3,2 milioni di dollari per un vaccino sviluppato dall'International AIDS Vaccine Initiative.

Il candidato vaccino di IAVI per il Bundibugyo utilizza la stessa tecnologia del vaccino approvato Ervebo di Merck per la Zaire, la prima strane di Ebola scoperta in quel che all'epoca era la Zaire e che ora è la Repubblica Democratica del Congo. Il CEO di IAVI Mark Feinberg ha detto in una conferenza stampa che rimane incerto quale partner sarebbe responsabile dell'organizzazione o della conduzione dei trial clinici per il candidato vaccino.

Ha notato che sono stati condotti molti studi durante l'epidemia di Ebola in Africa occidentale nel 2014-2016, sostenuti dalle agenzie statunitensi e dall'Organizzazione mondiale della sanità.

"Capisco dalla WHO di recente che non si assumerebbero quel ruolo in futuro", ha detto Feinberg, aggiungendo che sarebbe necessario "decine di milioni di dollari fino a quando non saremmo in grado di entrare in clinica". L'Oxford's candidate, ChAdOx1 Bundibugyo, utilizza la stessa tecnologia di quella del vaccino COVID-19 Oxford/AstraZeneca.

Hatchett ha detto che Oxford e Serum avevano dimostrato in un diverso'epidemia l'anno scorso - la febbre della valle del Rift in Mauritania e Senegal - che potevano produrre dosi pronte per il trial in sei settimane, molto più velocemente dei tempi tipici che sono stati di anni in passato. Una volta sviluppato un vaccino, Hatchett ha detto che il prossimo sfide era assicurare l'accesso alle iniezioni dove sono necessarie.

Ha detto 300.000 dosi di Ervebo erano necessarie per portare l'epidemia di Ebola Zaire del 2018-2020 sotto controllo in una regione simile del Congo. Separatamente, l'alleanza globale di vaccini Gavi venerdì ha impegnato fino a 50 milioni di dollari per la risposta all'Ebola, e il Fondo pandemico della Banca mondiale ha annunciato fino a 220,6 milioni di dollari in sovvenzioni





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