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La chiesa cattolica e l'intelligenza artificiale: un nuovo passo nel campo del sociale

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La chiesa cattolica e l'intelligenza artificiale: un nuovo passo nel campo del sociale
Chiesa CattolicaIntelligenza ArtificialeDottrina Sociale
📆5/28/2026 12:31 PM
📰Internazionale
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La chiesa cattolica ha segnato un nuovo passo nel campo del sociale, sostenendo il diritto a un salario giusto e la legittimità delle associazioni operaie. La sua prima enciclica, “Magnifica humanitas”, è dedicata all'intelligenza artificiale (ia) e invita a “disarmare” l'ia e a “rimettere l'umano al centro”.

La chiesa cattolica ha segnato un nuovo passo nel campo del sociale nel 1891, quando Leone XIII ha sostenuto il diritto a un salario giusto e la legittimità delle associazioni operaie.

La chiesa si è collocata tra liberalismo e socialismo, elaborando la sua “dottrina sociale”. La sua prima enciclica, “Magnifica humanitas”, pubblicata il 25 maggio, è dedicata all'intelligenza artificiale (ia) e invita a “disarmare” l'ia e a “rimettere l'umano al centro”. La rivoluzione tecnologica in corso è considerata altrettanto importante di quella avvenuta alla fine dell'ottocento, e gli “algoritmi opachi” controllati da soggetti privati minacciano di far emergere “nuove forme di disumanizzazione”.

La questione riguarda la qualità e il senso del lavoro, la dignità delle persone e la capacità di adattamento delle società. Leone XIV prende posizione anche in un ambito in cui l'intelligenza artificiale pone un ulteriore rischio di disumanizzazione: la guerra.

La presenza a Roma, alla presentazione dell'enciclica, di uno dei fondatori dell'azienda Anthropic, che si è scontrata con il Pentagono rifiutandosi di concedergli l'uso dei suoi strumenti di ia per rendere autonome le armi, conferma la preoccupazione del papa peruviano-statunitense per i suoi obblighi morali, anche prendendo le distanze dall'amministrazione Trump. Gli avvertimenti dell'enciclica sono particolarmente necessari in un momento in cui è raro un dibattito politico illuminato sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale.

Il fatto che sia un'autorità religiosa a ribadire con forza princìpi che dovrebbero essere difesi da tutti i governi democratici, non è affatto rassicurante

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