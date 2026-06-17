Il cardinale Camillo Ruini è morto. La Chiesa italiana ha perso una figura autorevole con la scomparsa del cardinale Camillo Ruini. Il leader religioso era noto per la sua difesa dei valori della famiglia e della dignità della persona.

La Chiesa italiana ha perso una figura autorevole con la scomparsa del cardinale Camillo Ruini. Il leader religioso era noto per la sua difesa dei valori della famiglia e della dignità della persona .

Il ministro ha espresso il suo cordoglio e ha ringraziato il cardinale per il suo contributo alla Chiesa e al dibattito pubblico. Il presidente del Consiglio ha definito il cardinale un grande uomo di Chiesa e ha espresso la sua speranza che la sua eredità possa essere raccolta per generare nuovi frutti.

Il ministro della Difesa ha aggiunto che il cardinale era una guida autorevole della Chiesa italiana e che aveva offerto un contributo significativo alla riflessione sui valori fondanti della comunità nazionale. Il vicepremier e leader della Lega ha espresso il suo cordoglio e ha definito il cardinale un punto di riferimento per milioni di cattolici italiani.

Il vicepremier e ministro degli Esteri ha ringraziato il cardinale per la sua opera cristiana e ha espresso la sua speranza che la sua eredità possa essere raccolta. Il cardinale Matteo Zuppi ha espresso il suo cordoglio e ha ricordato il cardinale Ruini come un uomo di grande cultura, fede e profondo senso delle Istituzioni. Ha aggiunto che il cardinale aveva servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale.

Ha sottolineato anche la visione pastorale del cardinale, secondo cui la fede non è mai estranea alla storia e l'annuncio cristiano deve incontrare le domande reali dell'uomo, della società e della cultura. Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha espresso il suo cordoglio e ha ricordato il cardinale Ruini come un uomo che aveva servito la Chiesa con intelligenza, passione pastorale e profondo senso ecclesiale.

Ha aggiunto che il cardinale aveva lasciato un'eredità significativa e duratura e che la Chiesa in Italia poteva pensare, discernere, parlare e camminare nel proprio tempo, custodendo il legame vivo con il Successore di Pietro e con la Chiesa universale





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