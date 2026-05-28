La Chiesa raccolta 1.086.752.778,01 euro grazie all'8xmille

La Chiesa Cattolica ha raccolto oltre un miliardo di euro grazie all'8xmille. La somma è stata determinata da un anticipo per l'anno in corso e da un conguaglio sulle somme riferite all'anno 2023.

La Chiesa ha raccolto 1.086.752.778,01 euro grazie all'8xmille. In soldoni si tratta di oltre un miliardo di euro. Una cifra che farebbe gola anche ai governi di uno Stato.

A rendere noto l'ammontare di quanto incassato è stata l'82ª Assemblea generale della Cei, che ha approvato la ripartizione delle somme. L'8xmille è una quota della tassa Irpef che lo Stato italiano devolve, su indicazione del cittadino nella dichiarazione dei redditi, alla Chiesa Cattolica, ad altre confessioni religiose o a progetti statali di utilità sociale. Se il contribuente non esprime alcuna preferenza, la sua quota viene comunque ripartita proporzionalmente in base alle scelte di chi ha firmato.

La cifra di quest'anno, spiegano i vescovi, è determinata da 1.063.069.466,83 euro a titolo di anticipo per l'anno in corso e da un conguaglio di 23.683.311,18 euro sulle somme riferite all'anno 2023. La percentuale delle scelte a favore della Chiesa cattolica è stata pari al 67,28%, in calo del 2,23% rispetto all'anno precedente.

Attenzione però: si parla del 67% di chi ha espresso una scelta: la maggior parte dei contribuenti - circa il 60% - di solito lascia lo spazio in bianco nella dichiarazione dei redditi. Le risorse sono ripartite in tre grandi voci: esigenze di culto e pastorale (408.208.000 euro), interventi caritativi (284.544.000 euro) e sostentamento del clero (394.000.000 euro).

Tra le destinazioni principali: 158 milioni alle diocesi per culto e pastorale, 129 milioni per l'edilizia di culto - di cui 25 milioni per la tutela dei beni culturali ecclesiastici -, 150 milioni alle diocesi per la carità e 80 milioni per lo sviluppo dei popoli





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