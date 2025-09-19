La Chimica dell'Amore: Cosa Accade nel Cervello quando abbracci un gatto

Uno sguardo scientifico sulla straordinaria connessione tra umani e gatti, rivelando il ruolo dell'ossitocina nel rafforzare il legame

Immagina di rientrare a casa dopo una lunga giornata: il gatto ti osserva da lontano, poi, lentamente, ti concede un battito di ciglia lento e discreto, come un sorriso silenzioso. Ti avvicini, lo accarezzi e senti un piccolo brontolio soddisfatto: le fusa. In quel momento, succede qualcosa di straordinario non solo dentro di te, ma anche dentro di lui.

La connessione tra umani e gatti, a lungo sottovalutata, non è solo questione di compagnia o di coccole: è chimica pura, un dialogo invisibile mediato da ormoni che influenzano il cervello, il cuore e persino il livello di stress di entrambi.\Nonostante la fama di indipendenti e misteriosi, i gatti condividono con noi un legame unico, guidato da neurochimica e comportamenti sottili. Come spiega la neuroscienziata Laura Elin Pigott della London South Bank University su The Conversation, “i gatti possono avere la reputazione di essere indipendenti, ma ricerche emergenti suggeriscono che condividiamo con loro un legame unico, alimentato dalla chimica del cervello”. Questo legame è profondamente radicato nel cervello e non solo nella routine quotidiana. L’ormone dell’amore tra umani e gatti Il protagonista di questa chimica è l’ossitocina, spesso definita “l’ormone dell’amore”. Si tratta dello stesso neurotrasmettitore che aumenta quando una madre culla il proprio bambino o quando amici si abbracciano, favorendo fiducia e affetto. “Studi recenti indicano che l’ossitocina è importante anche per il legame tra gatti e umani. L’ossitocina svolge un ruolo centrale nel legame sociale, nella fiducia e nella regolazione dello stress in molti animali, compresi gli esseri umani. Ad esempio, un esperimento del 2005 dimostrò che questo ormone rendeva i volontari significativamente più propensi a fidarsi degli altri in giochi finanziari. Inoltre, l’ossitocina ha effetti calmanti, sopprimendo il cortisolo, l’ormone dello stress, e attivando il sistema nervoso parasimpatico, quello del “riposo e digestione”, aiutando il corpo a rilassarsi”, prosegue la professoressa Pigot. Mentre da tempo si sapeva che le interazioni amichevoli tra cani e proprietari stimolano il rilascio di ossitocina, fino a pochi anni fa si conosceva poco su cosa accadesse con i gatti. I gatti mostrano affetto in modo più sottile, ma i proprietari riferiscono spesso le stesse sensazioni di calore e sollievo dallo stress che provano i padroni di cani, e studi recenti confermano questi racconti.\Fusa e biochimica Studi giapponesi del 2021 hanno dimostrato che brevi sessioni di coccole con i gatti aumentano i livelli di ossitocina nei proprietari. Le donne che interagivano con i propri gatti per pochi minuti mostravano livelli più alti di ossitocina nella saliva rispetto a periodi di riposo senza il gatto”. Molte persone trovano che accarezzare un gatto che fa le fusa sia rilassante, e “non è solo per la morbidezza del pelo. L’atto di accarezzare e persino il suono delle fusa può stimolare il rilascio di ossitocina nel cervello, riducendo il cortisolo, abbassando la pressione sanguigna e persino alleviando il dolore”. Quando il gatto rilascia ossitocina Non tutte le interazioni funzionano allo stesso modo. “Uno studio del febbraio 2025 ha monitorato i livelli di ossitocina di gatti e proprietari durante 15 minuti di gioco e coccole a casa. I gatti che si sentivano sicuri e avviavano il contatto, come sedersi in grembo o spingere delicatamente, mostravano un aumento di ossitocina. Più tempo trascorrevano vicino agli esseri umani, maggiore era il rilascio dell’ormone”. Al contrario, i gatti ansiosi o distaccati mostrano pattern diversi. L’ossitocina dei gatti evitanti non aumenta, mentre quella dei gatti ansiosi può calare se il contatto è forzato. In altre parole, il rispetto del comfort felino è essenziale per far fluire l’ormone del legame. I segnali felini del legame A differenza dei cani, i gatti non hanno bisogno di un contatto visivo prolungato per legarsi: “Usano segnali più sottili, come il battito di ciglia lento, il loro modo di dire “mi fido di te”. Anche il fare le fusa ha un ruolo, non solo per guarire se stessi, ma per calmare gli umani, abbassando ritmo cardiaco e pressione sanguigna – aggiunge l’esperta -. La compagnia di un gatto, rafforzata da piccoli aumenti quotidiani di ossitocina, può aiutare a ridurre ansia e depressione, in alcuni casi offrendo un conforto paragonabile a quello delle relazioni sociali umane”. Un legame da guadagnare La fiducia di un gatto non è automatica, ma una volta concessa, è rafforzata dalla stessa chimica che lega genitori, partner e amici umani. La prossima volta che il tuo gatto ti sorride con un battito di ciglia lento o si accoccola sulle tue ginocchia, ricorda: succede qualcosa di invisibile nel vostro cervello. L’ossitocina aumenta in entrambi, rafforzando fiducia e riducendo lo stress. I gatti, a modo loro, hanno scoperto la chimica antica dell’amore





