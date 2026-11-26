Pechino condanna le mosse di Tokyo e Manila sul Mar Cinese Meridionale. Il ministro della Difesa cinese chiede a Giappone e Filippine di fermare l'escalation militare nella regione.

Il Ministero della Difesa cinese ha lanciato una dura condanna nei confronti del Giappone giovedì 26 novembre, esortando Tokyo a interrompere immediatamente le attività considerate destabilizzanti nel Mar Cinese Meridionale. Questa dichiarazione ufficiale arriva in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche che coinvolgono direttamente le relazioni bilaterali tra Asia orientale e le dinamiche di potere nella regione del Sud-Est asiatico.

L'accusa ufficiale del portavoce Chen Xi

Chen Xi, portavoce del Ministero della Difesa cinese, ha rilasciato una dichiarazione durante la conferenza stampa regolare tenutasi a Pechino, sottolineando che il Giappone non è parte in causa nelle controversie marittime in corso e, di conseguenza, non ha alcun diritto legittimo di intervenire o commentare la situazione. Il funzionario ha chiesto esplicitamente a Tokyo di cessare di "fomentare tensioni" su questa specifica questione geografica e strategica, definendo le azioni giapponesi come un tentativo di interferenza arbitraria negli affari regionali che spettano esclusivamente alle nazioni direttamente coinvolte nelle dispute territoriali.

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Secondo le affermazioni di Chen Xi, il Giappone avrebbe utilizzato narrative sulle cosiddette "minacce esterne" come pretesto per accrescere le ansie nella regione, cercando di consolidare alleanze militari esclusive e tentare di rafforzare la propria presenza militare diretta nel Mar Cinese Meridionale. Questa posizione ribadisce la ferma opposizione di Pechino a qualsiasi tentativo di multilateralizzazione delle dispute territoriali, mantenendo la linea diplomatica tradizionale di rifiutare l'ingerenza di attori terzi non direttamente coinvolti nelle rivendicazioni sovrane.

L'escalation tra Giappone e Filippine

Le dichiarazioni di Pechino sono la diretta risposta agli annunci pubblicati all'inizio di questo mese, secondo cui il governo giapponese avrebbe fornito attrezzature militari avanzate alle Filippine, inclusi sistemi radar e droni. Questa collaborazione è progettata specificamente per potenziare le capacità di sorveglianza costiera di Manila, segnando un ulteriore approfondimento dei legami di difesa strategica tra le due nazioni. Entrambe le città, Manila e Tokyo, sono definite alleate militari ufficiali degli Stati Uniti, una circostanza che Pechino interpreta come un'allargamento della sfera di influenza americana nella regione.

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Questo supporto tecnico-militare rappresenta l'ultimo segnale tangibile di un avvicinamento strategico tra due paesi che vedono nella cooperazione bilaterale una risposta alla crescente assertività cinese nel Pacifico occidentale. La fornitura di tecnologie di sorveglianza avanzate mira a migliorare il monitoraggio delle acque contese, creando di fatto una rete di intelligence condivisa che potrebbe essere percepita come una minaccia diretta alla sicurezza nazionale da parte del governo cinese.

Conseguenze per la stabilità regionale e i prossimi passi

Le tensioni nel Mar Cinese Meridionale rimangono alte, con scontri frequenti tra le navi della guardia costiera cinese e quelle filippine nei pressi di banchi e scogliere contesi. Queste incursioni sono parte integrante di dispute di lungo periodo su questa vitale via navigabile commerciale, che interessa anche Vietnam, Malesia, Brunei e Taiwan, i quali hanno le proprie rivendicazioni marittime che si sovrappongono a quelle di Pechino. Gli Stati Uniti, insieme ai propri alleati e partner globali, hanno ripetutamente espresso preoccupazione per la situazione, mentre la Cina continua ad affermare la propria sovranità attraverso dispiegamenti crescenti di navi della marina, della guardia costiera e delle milizie.

La Cina rivendica quasi l'intero Mar Cinese Meridionale, una posizione che è stata oggetto di controversia legale internazionale. Nel 2016, un tribunale con sede all'Aia aveva dichiarato che le rivendicazioni della Cina non avevano alcun fondamento giuridico, una decisione che il governo di Pechino ha sempre respinto categoricamente. L'escalation diplomatica attuale rischia di isolare ulteriormente il Giappone negli occhi di Pechino, ma consolida la sua posizione come partner chiave per le Filippine nella difesa delle proprie acque territoriali.