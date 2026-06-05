La Cina cerca di reclutare spie su piattaforme online

L'MI5 britannico e le altre intelligence dei Five Eyes hanno lanciato l'allarme sulla strategia di reclutamento online aggressiva utilizzata dalla Cina per acquisire informazioni privilegiate di natura militare, politica ed economica.

La spia della Cina cerca di agganciare le loro vittime su una gamma sempre più ampia di siti di networking professionale come LinkedIn, e piattaforme di lavoro online, per prendere di mira personale governativo e militare, nonché chiunque abbia accesso a informazioni classificate o riservate.

L'MI5 britannico e le altre intelligence dei Five Eyes hanno lanciato l'allarme. Questi soggetti adottano una strategia di reclutamento online aggressiva, attraverso la quale ufficiali dell'intelligence o loro affiliati si spacciano per dipendenti di società di consulenza private, think tank o aziende di risorse umane, pubblicando annunci di lavoro online per analisti di politica estera e difesa o simili. I candidati selezionati vengono spinti a fornire informazioni





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