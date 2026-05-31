La Cina condanna la visita del presidente del Senato ceco a Taiwan

Pechino ha espresso dura condanna per il viaggio di Milos Vystrcil a Taiwan, accusandolo di violare il principio dell'unica Cina e di interferire negli affari interni cinesi. La visita, che include incontri con il presidente taiwanese Lai Ching-te, avviene in un contesto di crescenti legami economici tra Praga e Taipei, nonostante il riconoscimento formale della Cina da parte della Repubblica Ceca.

Il presidente del Senato ceco Milos Vystrcil ha guidato una delegazione imprenditoriale in visita a Taiwan , suscitando la dura condanna della Cina . Pechino ha accusato Vystrcil di aver ignorato la posizione ufficiale del governo ceco e di aver interferito negli affari interni cinesi, violando il principio dell'unica Cina .

L'ambasciata cinese a Praga ha diffuso una nota in cui esorta le autorità ceche a prendere misure concrete per riparare a quanto definito un "illecito" e a salvaguardare lo sviluppo delle relazioni bilaterali. La visita, che include incontri con il presidente taiwanese Lai Ching-te e rappresentanti del settore tecnologico, arriva in un momento di crescente avvicinamento tra Praga e Taipei, nonostante il riconoscimento formale della Cina da parte della Repubblica Ceca.

Il primo ministro Andrej Babis aveva già criticato l'iniziativa, rifiutando di mettere a disposizione un aereo di Stato. La tensione riflette la complessità delle relazioni internazionali nell'ambito del "dilemma" taiwanese, con sempre più paesi che, pur mantenendo relazioni diplomatiche con Pechino, intensificano i legami economici e tecnologici con l'isola. Il caso ceco è emblematico della crescente influenza di Taiwan nel settore dei semiconduttori e della strategia di Pechino di contrastare qualsiasi forma di legittimazione internazionale per Taipei.

La visita di Vystrcil, esponente del partito conservatore ODS, avviene poche settimane dopo la precedente visita del ministro degli Esteri taiwanese Lin Chia-lung a Praga, segno di un dialogo istituzionale informale ma significativo. La Cina reagisce con fermezza a ogni apertura verso Taiwan, considerandola una parte inalienabile del proprio territorio.

Il governo ceco, attraverso il premier Babis, cerca di bilanciare le pressioni di Pechino con gli interessi economici nazionali, dato che Taiwan è un partner importante per l'innovazione tecnologica e gli investimenti. La dinamica si inserisce nel più ampio contesto della competizione geopolitica tra Stati Uniti e Cina, con l'Europa che sempre più spesso si trova a decidere la propria posizione.

Le relazioni Cina-Ceca hanno subito un raffreddamento dopo episodi simili, come la visita del sindaco di Praga a Taipei nel 2019. Nonostante ciò, i legami commerciali rimangono consistenti, rendendo la situazione delicata per le autorità ceche. La visita di Vystrcil potrebbe avere implicazioni anche per l'unità interna, con la coalizione di governo divisa tra chi sostiene un approccio più atlantista e favorevole a Taiwan e chi preferisce evitare scontri con Pechino.

Il senatore, nel corso dei colloqui, ha sottolineato l'importanza dei valori democratici e della cooperazione tecnologica, posizioni che mal si conciliano con la retorica cinese. La risposta di Pechino è stata perentoria, richiedendo una correzione immediata e l'adozione di misure per evitare future "transgressioni". Il caso evidenzia come le questioni diplomatiche a livello parlamentare possano avere ripercussioni di Stato, specialmente in contesti di sensibilità geopolitica.

La comunità internazionale osserva con attenzione l'evolversi della situazione, consapevole che ogni passo verso Taiwan rischia di innescare reazioni sproporzionate da parte della Cina. La strategia cinese di pressione economica e diplomatica si è dimostrata spesso efficace nel dissuadere paesi terzi dal rafforzare i legami con Taipei.

Tuttavia, l'attrattiva del mercato taiwanese e tecnologico spinge molti stati a correre il rischio. La Repubblica Ceca, con la sua crescente industria tech, rappresenta un caso studio interessante di come un piccolo paese europeo possa Navigare tra due potenze. La visita di Vystrcil, sebbene non ufficiale, ha il peso di un riconoscimento de facto, alimentando il dibattito sul riconoscimento internazionale di Taiwan.

Il principio dell'unica Cina, sostenuto dalla maggioranza della comunità internazionale, viene costantemente messo alla prova da iniziative come questa. Il governo ceco dovrà decidere se assecondare le richieste cinesi o proseguire sulla strada del riavvicinamento con Taiwan. Le prossime settimane diranno se le "misure efficaci" richieste dalla Cina verranno adottate. Intanto, i media cechi e internazionali seguono da vicino gli sviluppi, con analisti che interpretano la mossa come un segnale di un cambiamento più ampio nella politica estera di Praga.

La visita si conclude in un clima di tensione, con Pechino che minaccia ritorsioni non specificate e Taipei che accoglie con favore il gesto di solidarietà. La partita è aperta e il suo esito potrebbe influenzare le relazioni tra Cina e altri paesi europei





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