Analisi della strategia cinese nel controllo dei porti mondiali tramite automazione e software. Impatto su Europa, USA e vulnerabilità geopolitica delle rotte marittime.

Il porto di Shenzhen funge da laboratorio vivente per la futura logistica globale, dove camion senza conducente attraversano i varchi e droni consegnano merci. In questo scenario, l'intelligenza artificiale coordina la movimentazione di container, evidenziando la trasformazione tecnologica dell'infrastruttura. La città cinese ospita l'Asia-Pacific Economic Cooperation 2026, un evento che ha visto il vertice tra Xi Jinping, Donald Trump e Vladimir Putin, confermando la centralità geopolitica della regione.

Dominio della produzione navale e limiti operativi

Secondo il ministero dell'Industria di Pechino, nel 2025 la Cina ha realizzato il 56,1% della produzione mondiale di navi in tonnellate di portata lorda. Questa produzione ha generato il 69% dei nuovi ordini globali, consolidando un vantaggio industriale senza precedenti. Tuttavia, costruire una nave non equivale necessariamente a gestirla, un aspetto cruciale per comprendere la strategia economica.

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Gli analisti rilevano che Cina e Corea del Sud hanno costruito quasi quattro quinti della capacità delle portacontainer in servizio. Nello specifico, tre quarti di quella realizzata in Cina sono gestiti da compagnie straniere, indicando che Pechino domina la produzione più che la gestione della flotta. Al momento, la Cina rappresenta un attore primario nella fabbricazione, ma secondario nella operation.

Anche sul fronte della proprietà il quadro presenta differenze significative. All'inizio del 2026, gli armatori cinesi detenevano circa il 15% della capacità navale mondiale. Questo dato sottolinea che, sebbene la Cina costruisca la maggior parte delle navi, il controllo operativo e proprietario rimane in gran parte decentralizzato a livello internazionale.

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Automazione portuale: efficienza e rischi occupazionali

Il passo successivo per estendere il vantaggio cinese consiste nell'automazione delle banchine. Secondo il ministero dei Trasporti, la Cina ospita già 60 terminal automatizzati, di cui 30 dedicati ai container. L'obiettivo strategico è raggiungere quota 90 terminal di questo tipo entro il 2030, ampliando la propria infrastruttura critica.

A Qingdao, le gru del terminal di Qianwan movimentano fino a 61 container l'ora, secondo l'operatore. Questa velocità è più del doppio di quella registrata negli scali convenzionali, dimostrando l'efficacia dell'automazione industriale. Tale efficienza riduce i tempi operativi e i costi, offrendo un vantaggio competitivo evidente nel commercio internazionale.

L'adozione di queste tecnologie solleva tuttavia timori occupazionali a livello globale. Negli Stati Uniti, la resistenza sindacale ha rallentato l'introduzione di simili sistemi automatizzati nei propri porti. Questo contrasto evidenzia come la modernizzazione tecnologica sia accompagnata da complesse dinamiche sociali e politiche nei diversi contesti nazionali.

Presenza cinese in Europa e infrastrutture critiche

La presenza cinese si estende oltre i confini nazionali, influenzando direttamente le infrastrutture europee. I camion autonomi di Westwell sono già in servizio nel porto britannico di Felixstowe, segnalando l'export di tecnologia cinese. In Italia, il gruppo statale Cosco possiede il 40% del terminal Reefer a Vado Ligure, dedicato ai container refrigerati.

Questa partecipazione è importante, ma non garantisce il controllo dell'intero scalo portuale. In Europa, il Centro di Studi Orientali polacco conta 33 terminal container con partecipazioni cinesi. Accanto a Cosco opera China Merchants Port, mentre nella rete europea è presente anche CK Hutchison, un conglomerato di Hong Kong non controllato direttamente da Pechino.

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La Germania ha bloccato a ottobre l'acquisizione della società logistica Konrad Zippel da parte di Cosco, adducendo ragioni di sicurezza nazionale. Questa decisione evidenzia le crescenti preoccupazioni occidentali riguardo alla dipendenza da fornitori strategici cinesi. Una filiera concentrata può rendere più costoso e difficile sostituire fornitori essenziali in caso di tensioni geopolitiche.

Software e vulnerabilità delle rotte commerciali

In Italia, l'espansione cinese include anche l'installazione di software. China Merchants Port ha installato i propri programmi di gestione dei terminal a Cagliari e Milazzo. Questi sistemi coordinano carico, scarico e dati doganali, risultando difficili e costosi da sostituire una volta adottati.

Pechino mira a incidere sugli standard dei documenti digitali del commercio internazionale. Il timore occidentale è che questa dipendenza tecnologica esponga dati sensibili o diventi una leva di pressione politica. Tuttavia, installare un software cinese non significa automaticamente consegnare a Pechino il controllo fisico di un porto.

Uno studio pubblicato a novembre da Simon Fuchs, Fernando Leibovici e Woan Foong Wong analizza la vulnerabilità delle rotte marittime. Le simulazioni rivelano che la Cina è più vulnerabile degli Stati Uniti in caso di interruzione dei principali passaggi commerciali. La chiusura dello stretto di Malacca provocherebbe una perdita di benessere economico dello 0,61% per la Cina.

Per confronto, gli Stati Uniti subirebbero una perdita dello 0,13% nel caso peggiore, legato al blocco dello stretto di Bab el-Mandeb. La disponibilità di rotte alternative fa la differenza, influenzando l'impatto economico delle interruzioni. Sostituire le navi cinesi danneggerebbe economie come Malesia, Vietnam e Singapore più degli stessi Stati Uniti, a causa degli aumenti dei costi di trasporto.