La Cina e gli Stati Uniti giocano a una partita a scacchi nella crisi iraniana

La Cina sta utilizzando il Pakistan come mediatore per spingere l'Iran a negoziare, mentre gli Stati Uniti chiedono che l'Iran non sviluppi armi nucleari. La situazione è complessa e dipende dalle concessioni politiche ed economiche da parte degli Stati Uniti su altri fronti caldi.

La Cina e gli Stati Uniti stanno giocando a una partita a scacchi nella crisi iraniana, con la Cina che tenta di utilizzare il Pakistan come mediatore per spingere l'Iran a negoziare.

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che sia gli Stati Uniti che la Cina condividono una visione simile sul fatto che il conflitto debba terminare e che all'Iran non debba essere consentito di sviluppare armi nucleari. Il ministero degli Esteri cinese ha confermato che Pechino si sta muovendo 'dietro le quinte' per spingere l'Iran, suo alleato storico, verso il tavolo dei negoziati.

La Cina sta utilizzando il Pakistan come pietra laterale per esercitare la sua influenza nella crisi innescata dalla guerra lanciata da Usa e Israele contro l'Iran. Il capo di stato maggiore dell'esercito pakistano, Asim Munir, è stato visto a Teheran, dove ha incontrato il capo dei guardiani della Rivoluzione, Ahmad Vahidi. L'incontro viene letto come un tentativo di coadiuvare gli iraniani nell'elaborazione di una posizione che possa essere accettata dagli americani, nella speranza di arrivare a un memorandum d'intesa.

Tuttavia, l'esito resta un incognita, soprattutto a causa della direttiva della Guida suprema, Mojtaba Khamenei, che vieta il trasferimento all'estero dell'uranio arricchito in possesso di Teheran. La Cina sta anche collaborando con il Pakistan per 'dare un contributo positivo al rapido ripristino della pace e della stabilità in Medio Oriente'.

Il portavoce del Ministero degli Esteri cinese ha dichiarato che i leader di Cina e Pakistan avranno uno scambio di vedute approfondito sulle relazioni bilaterali e sulle questioni di interesse comune. La guerra nel Golfo Persico rappresenta una situazione complessa, tra costi economici e opportunità geopolitiche. La disponibilità di Pechino a collaborare attivamente sulla crisi iraniana rimane subordinata a concessioni politiche ed economiche da parte degli Stati Uniti su altri fronti caldi, in primis la questione di Taiwan





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