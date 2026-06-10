La Cina e i pannelli solari: la produzione in eccesso rallenta e si ferma le fabbriche

La scelta di questo articolo è legata al fatto che lo scritto fornisce un aggiornamento sul boom dei pannelli solari in Cina e la situazione in cui questo settore si trova, nonché un approfondimento sulle caratteristiche tecniche e politiche che rendono questo aspetto in disordine.

La chiusura dello stretto di Hormuz ha scosso i mercati energetici, i consumatori chiedono a gran voce alternative ai combustibili fossili ormai inaffidabili. Eppure viviamo in un mondo con un'eccedenza di pannelli solari, dopo un aumento degli investimenti a partire dal 2020, in Cina le aziende hanno raggiunto una capacità produttiva impressionante fino a 1.000 gigawatt di pannelli all'anno.

Il mercato globale non è in grado di assorbire tutta questa offerta. Più di quaranta imprese cinesi di pannelli solari sono fallite, sono state acquisite o sono state ritirate dalla quotazione in borsa. Un terzo dei dipendenti delle cinque principali aziende sopravvissute è stato licenziato. L'energia pulita, su una scala che all'epoca dell'accordo di Parigi sul clima del 2015 sarebbe sembrata utopia, oggi è a portata di mano.

Il prezzo dei pannelli solari è ai minimi storici. Eppure le fabbriche cinesi che li producono rallentano o restano ferme. L'energia pulita oggi è a portata di mano. Il prezzo dei pannelli solari è ai minimi storici.

Eppure le fabbriche cinesi che li producono rallentano o restano ferme. Abbiamo una serie di argomenti ben collaudati per ridimensionare la portata di questa situazione tanto sorprendente. L'energia pulita oggi è a portata di mano. Il prezzo dei pannelli solari è ai minimi storici. Eppure le fabbriche cinesi che li producono rallentano o restano ferm





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