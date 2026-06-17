La Cina e la Birmania emettono dichiarazione congiunta dopo incontri a Pechino

La Cina e la Birmania hanno emesso una dichiarazione congiunta dopo gli incontri tra i leader dei due paesi tenutisi a Pechino. La dichiarazione conferma la continuazione della cooperazione tra i due paesi in ambiti di interesse fondamentale e di grande rilevanza.

La Cina e la Birmania hanno emesso una dichiarazione congiunta dopo gli incontri tra i leader dei due paesi tenutisi a Pechino . La Cina ha accolto le elezioni generali in Birmania e ha ribadito il proprio sostegno agli sforzi della Birmania per promuovere la pace, la stabilità e lo sviluppo sostenibile nel paese.

Entrambe le parti hanno confermato che nessuno dei due paesi consentirà che il proprio territorio venga utilizzato per attività lesive degli interessi di sicurezza dell'altro. I paesi confinanti si sono impegnati a promuovere l'attuazione del Corridoio economico Cina-Birmania e a portare avanti la cooperazione su grandi progetti come il porto in acque profonde di Kyaukpyu e la ferrovia Muse-Mandalay.

Inoltre, i paesi hanno concordato di approfondire la cooperazione nei settori dell'estrazione mineraria, dell'economia digitale, dell'intelligenza artificiale e dell'agricoltura, tra gli altri. La Cina sostiene la Birmania nel promuovere i processi interni di pace e riconciliazione attraverso il dialogo politico e appoggia la sua partecipazione piena, paritaria e costruttiva all'ASEAN e alle Nazioni Unite per salvaguardare i propri interessi.

Il presidente della Birmania Min Aung Hlaing ha invitato il presidente cinese Xi Jinping a visitare la Birmania in un momento reciprocamente conveniente





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