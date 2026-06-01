La Cina effettua pattugliamenti a est di Taiwan in risposta ai colloqui marittimi Giappone-Filippine

Pattugliamenti della Guardia Costiera cinese nelle acque a est di Taiwan in reazione all'annuncio di colloqui tra Giappone e Filippine sulla delimitazione dei confini marittimi, area rivendicata da Pechino. Dispute territoriali e tensioni regionali in aumento.

La Cina ha dispiegato la propria Guardia Costiera per condurre pattugliamenti di "law enforcement" nelle acque a est di Taiwan , una mossa diretta in risposta all'annuncio dei colloqui tra Giappone e Filippine per la delimitazione dei confini marittimi in quella regione.

Le attività di vigilanza cinese, secondo le autorità di Pechino, mirano a contrastare un'iniziativa considerata illegale e lesiva della sovranità nationale, poiché l'area oggetto dei futuri negoziati ricade entro la "linea dei nove dash" e, per la Cina, rientra nelle proprie rivendicazioni territoriali, inclusa l'isola di Taiwan. Il ministero degli Esteri cinese ha definito i colloqui "completamente illegali, nulli e privi di valore", mentre la Guardia Costiera cinese ha sottolineato che si tratta di un'azione "necessaria" a difesa dei diritti sovrani, esortando Tokyo e Manila a cessare ogni attività.

Dal canto loro, Giappone e Filippine hanno ribadito l'intenzione di procedere con i colloqui "in conformità con il diritto internazionale", senza entrare nel merito delle proteste cinesi. Il governo di Taiwan, da parte sua, ha respinto categoricamente l'ingerenza di Pechino, affermando che la Cina "non ha alcun diritto di interferire nella sovranità territoriale di Taiwan e nei diritti sovrani sulle aree maritime pertinenti".

La tensione nella regione si inserisce in un contesto più ampio di crescenti frizioni: le attività marittime cinesi intorno all'isola sono quasi quotidiane, con l'invio regolare di navi da guerra, aerei e unità della Guardia Costiera. Di recente, una nave della Guardia Costiera cinese si è avvicinata alle isole Pratas, controllate da Taiwan, prima di ritirarsi dopo un confronto con le autorità locali.

Il ministro della Difesa taiwanese, Wellington Koo, ha confermato che, sebbene la Guardia Costiera abbia il ruolo primario nella zona, la marina militare fornisce supporto in base a protocolli di cooperazione congiunta. La vicenda evidenzia ancora una volta le complesse dinamiche geopolitiche del Mar Cinese Meridionale e dello Stretto di Taiwan, dove si sovrappongono rivendicazioni bilaterali e dispute territoriali, con la Cina che rivendica quasi l'intero mare attraverso la "linea dei nove dash", in contrasto con le zone economiche esclusive delle Filippine, del Vietnam, della Malesia, del Brunei e dell'Indonesia, e ribadisce la propria sovranità su Taiwan





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