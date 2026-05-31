La Cina effettua pattugliamenti vicino alle acque contese nel Mar Cinese Meridionale

La Cina ha effettuato pattugliamenti vicino alle acque contese nel Mar Cinese Meridionale, mentre le Filippine hanno detto di essere ancora minacciate da Pechino nonostante il recente allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina. Le forze armate filippine e statunitensi hanno tenuto una esercitazione marittima di cinque giorni nelle stesse acque vicino a Scarborough Shoal, la terza di quest'anno, per rafforzare l'interoperabilità e la sicurezza marittima. La Cina ha dichiarato di aver effettuato pattugliamenti di prontezza al combattimento nel

La Cina ha effettuato pattugliamenti vicino alle acque contese nel Mar Cinese Meridionale , mentre le Filippine hanno detto di essere ancora minacciate da Pechino nonostante il recente allentamento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina .

Le forze armate filippine e statunitensi hanno tenuto una esercitazione marittima di cinque giorni nelle stesse acque vicino a Scarborough Shoal, la terza di quest'anno, per rafforzare l'interoperabilità e la sicurezza marittima. La Cina ha dichiarato di aver effettuato pattugliamenti di prontezza al combattimento nel





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