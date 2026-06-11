Il segretario alla Difesa delle Filippine, Gilberto Teodoro, ha risposto alle sanzioni cinesi affermando di continuare a fare il suo dovere e di difendere la sua nazione di fronte alla malvagità.

Il segretario alla Difesa delle Filippine , Gilberto Teodoro, ha dichiarato di continuare a fare il suo dovere nonostante le sanzioni cinesi. Teodoro ha affermato che la Cina impone sanzioni 'a coloro che dicono la verità contro i loro inganni'.

Queste dichiarazioni sono state fatte durante il vertice sulla sicurezza 'Shangri-La Dialogue' dell'IISS a Singapore, il 31 maggio 2026. La Cina ha annunciato sanzioni contro Teodoro e i suoi parenti stretti, affermando che egli aveva 'ripetutamente fatto dichiarazioni errate riguardo alla Cina' che avevano minato gli 'interessi legittimi' della Cina e i rapporti bilaterali. Teodoro ha risposto affermando che continuerà a 'difendere la nostra nazione di fronte alla malvagità' commessa nelle Filippine e nei suoi mari.

La situazione si è aggravata dopo che la Cina ha annunciato di voler aumentare la sua presenza militare nelle aree marittime vicine alle Filippine. La comunità internazionale ha espresso preoccupazione per la crescente tensione tra le due nazioni. Il segretario alla Difesa delle Filippine ha chiesto alla comunità internazionale di sostenere la sua nazione in questo momento difficile. La situazione è ancora in evoluzione e non è chiaro come si svilupperà la crisi





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