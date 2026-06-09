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La Cina investe 295 miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale

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La Cina investe 295 miliardi di dollari nell'intelligenza artificiale
Intelligenza ArtificialeCinaInvestimenti
📆6/9/2026 3:22 PM
📰HuffPostItalia
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La Cina sta investendo massicciamente nell'intelligenza artificiale, con un piano da circa 2.000 miliardi di yuan (pari a 295 miliardi di dollari) che prevede la creazione di una rete di data center interconnessi in cinque anni. Il governo cinese sta dando la preferenza alla tecnologia domestica, inclusi i chip prodotti in Cina o da fornitori come Huawei, per costruire l'infrastruttura fisica del futuro digitale cinese. L'obiettivo è quello di unire potenza di calcolo, reti di comunicazione e, in prospettiva, anche la rete elettrica per sostenere la diffusione dell'AI nei settori pubblici e privati, dalla sanità ai trasporti fino alla gestione urbana.

La Cina sta investendo massicciamente nell'intelligenza artificiale, con un piano da circa 2.000 miliardi di yuan (pari a 295 miliardi di dollari) che prevede la creazione di una rete di data center interconnessi in cinque anni.

Il governo cinese sta dando la preferenza alla tecnologia domestica, inclusi i chip prodotti in Cina o da fornitori come Huawei, per costruire l'infrastruttura fisica del futuro digitale cinese. L'obiettivo è quello di unire potenza di calcolo, reti di comunicazione e, in prospettiva, anche la rete elettrica per sostenere la diffusione dell'AI nei settori pubblici e privati, dalla sanità ai trasporti fino alla gestione urbana

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