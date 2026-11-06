La Cina Nomina 12 Ex Governatori al Parlamento e Revoca Cariche Militari

L'Assemblea Nazionale del Popolo cinese nomina 12 ex leader provinciali e revoca i seggi a nove deputati, incluso il viceammiraglio Zhang Gong, in un'ampia riorganizzazione politica.

L'organo legislativo supremo della Cina ha confermato venerdì 6 novembre la nomina di dodici ex governatori e segretari di partito di livello provinciale ai vertici dell' Assemblea Nazionale del Popolo. Questa mossa avviene mentre il Paese affronta un'ondata di riorganizzazioni politiche che anticipa il più ampio rinnovamento del Partito Comunista Cinese previsto per l'anno successivo, segnando una transizione significativa per molte figure chiave dell'apparato statale.

Rinnovo della leadership parlamentare cinese

Gong Zheng, ex sindaco di Shanghai, e Wang Junzheng, ex alto funzionario del Tibet, sono stati confermati tra i nuovi nomi inseriti nelle posizioni dirigenziali del parlamento nazionale. Si uniscono a loro Liang Yanshun, ex segretario del Partito nella provincia orientale di Anhui, e altri nove ex leader provinciali. Queste nomine sono state formalizzate attraverso i registri ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, evidenziando una ristrutturazione mirata delle file legislative.

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Le cariche di alto livello nel parlamento nazionale, spesso descritto come un'istituzione che funge prevalentemente da organo di ratifica per le decisioni del partito, sono generalmente considerate posizioni di transizione. Per gli alti funzionari spostati fuori dai ruoli politici di prima linea, questi incarichi rappresentano spesso un passo verso il pensionamento formale, permettendo loro di mantenere uno status influente prima di lasciare definitivamente la scena politica attiva del paese.

Revoca dei seggi a nove deputati e casi militari

Parallelamente alle nomine, l'Assemblea Nazionale del Popolo ha confermato la terminazione dello status di deputati per nove individui. Tra questi figurano quattro alti ufficiali delle forze armate e della polizia armata, le cui dimissioni dall'assemblea legislativa sono state ufficialmente accettate. Questa serie di revoca di mandati segue le dimissioni di diversi esponenti e le rimozioni da parte dell'organo legislativo di coloro che non hanno rispettato i rigorosi standard disciplinari imposti dallo stato.

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Tra i militari privati del loro seggio vi erano il contrammiraglio Zhang Gong, che aveva ricoperto il ruolo di comandante del comando militare provinciale del Guangdong, e il generale di divisione Guo Jianjun, ex commissario politico del comando militare regionale del Ningxia. Le motivazioni precise relative alle dimissioni dall'Assemblea Nazionale del Popolo di questi due alti ufficiali non sono state immediatamente chiarite dalle autorità, creando un alone di incertezza sulle circostanze esatte che hanno portato alla loro uscita.

Questa operazione si inserisce in una tendenza più ampia iniziata all'inizio dell'anno, quando il massimo organo legislativo aveva privato del loro status di deputati numerosi altri alti ufficiali militari e persone con stretti legami con il settore della difesa. La rimozione di figure così prominenti dall'esercito segnala una continuazione delle politiche statali volte a mantenere un stretto controllo sulla leadership delle forze armate e a prevenire possibili focolai di influenza non autorizzata all'interno delle istituzioni governative.

Impatto e prospettive future del Partito Comunista

I dodici funzionari nominati sono stati sostituiti nelle loro posizioni regionali originarie nel corso di una serie di rimpasti avvenuti nelle ultime settimane. Spesso, questi nuovi ruoli sono stati affidati a funzionari più giovani, indicando una volontà del Partito Comunista Cinese di rinnovare le sue file e preparare il terreno per un più ampio rimpasto ai vertici che dovrebbe verificarsi il prossimo anno. Questa strategia di ricambio generazionale è cruciale per la stabilità a lungo termine del governo cinese.

Le purghe militari continuano a essere una parte significativa di questa riforma più ampia. Decine di generali di alto rango e ufficiali senior sono stati epurati nel corso di una vasta campagna anticorruzione e disciplinare all'interno delle forze armate del paese. Questo processo mira non solo a colpire la corruzione, ma anche a riaffermare l'assoluta lealtà dell'esercito al comando civile del Partito, consolidando il potere centrale in vista delle prossime sfide politiche ed economiche.