La Cina ha nominato ufficialmente Cai Qi, membro dell'élite del Comitato permanente del Politburo, presidente dell'Accademia Nazionale di Governance, in sostituzione di Chen Xi, come ha annunciato giovedì il Ministero delle risorse umane.

L'Accademia opera congiuntamente con la Scuola Centrale del Partito sotto la guida del Partito Comunista al potere per la formazione degli alti funzionari cinesi e la definizione dell'ideologia del partito. Questa nomina è stata confermata da un comunicato ufficiale del Ministero delle risorse umane, che ha spiegato come Cai Qi abbia assunto la carica di presidente dell'Accademia Nazionale di Governance, rimpiazzando Chen Xi.

La notizia è stata diffusa giovedì, dopo che un rapporto di un mese fa aveva segnalato che Cai Qi aveva partecipato, in qualità di presidente, alla cerimonia di consegna dei diplomi del semestre primaverile della Scuola e dell'Accademia. La nomina di Cai Qi a presidente dell'Accademia Nazionale di Governance è considerata un importante passo per la formazione degli alti funzionari cinesi e per la definizione dell'ideologia del Partito Comunista.

L'Accademia Nazionale di Governance è un istituto di formazione e di ricerca che opera congiuntamente con la Scuola Centrale del Partito, e che si occupa di formare gli alti funzionari cinesi e di definire l'ideologia del Partito Comunista. La nomina di Cai Qi a presidente dell'Accademia è stata accolta con favore da molti osservatori, che la considerano un importante passo per la formazione degli alti funzionari cinesi e per la definizione dell'ideologia del Partito Comunista.

La nomina di Cai Qi a presidente dell'Accademia Nazionale di Governance è considerata un importante passo per la formazione degli alti funzionari cinesi e per la definizione dell'ideologia del Partito Comunista. L'Accademia Nazionale di Governance è un istituto di formazione e di ricerca che opera congiuntamente con la Scuola Centrale del Partito, e che si occupa di formare gli alti funzionari cinesi e di definire l'ideologia del Partito Comunista.

La nomina di Cai Qi a presidente dell'Accademia è stata accolta con favore da molti osservatori, che la considerano un importante passo per la formazione degli alti funzionari cinesi e per la definizione dell'ideologia del Partito Comunista. ,





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roma, i ragazzi dell’Accademia delle Abilità preparano una cenaCelebrare le abilità. È con questo obiettivo che lo studio AndPartners ha ospitato, nella sede di Roma in via Adelaide Ristori 38, una cena allestita dalle ragazze e dai ragazzi...

Read more »

Nations League: la Nazionale riparte da Roma, 25 settembre Italia-Belgio all'OlimpicoIl 5 ottobre il Dall'Ara di Bologna il match degli azzurri con la Turchia (ANSA)

Read more »

Si complica il trasferimento di Gila al Napoli, Pafundi record in NazionaleLe ultime notizie di calciomercato e nazionali: il Napoli non riesce a chiudere per Gila nonostante l'accordo con il giocatore, la Lazio respinge l'offerta. Intanto Simone Pafundi diventa il più giovane esordiente della Nazionale italiana nell'era moderna.

Read more »

Sondaggio: Futuro Nazionale di Vannacci supera la Lega, crescita al 5,9%Secondo un sondaggio YouTrend, il partito di estrema destra Futuro Nazionale, fondato dall'ex generale Roberto Vannacci, ha superato per la prima volta la Lega, attestandosi al 5,9% contro il 5,8%. La ascesa del nuovo movimento complica i piani elettorali della premier Meloni e ridefinisce gli equilibri nella destra italiana.

Read more »