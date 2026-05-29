La Cina ha espresso la sua ferma opposizione al passaggio della fregata HMCS Charlottetown attraverso lo Stretto di Taiwan, sottolineando che non tollererà alcun tentativo di minare la sua sovranità e sicurezza. La Cina rispetta i diritti di tutti i paesi alla navigazione in base al diritto internazionale.

La Cina ha espresso la sua ferma opposizione a qualsiasi tentativo da parte di un paese di minare la sua sovranità e sicurezza utilizzando la libertà di navigazione come pretesto.

Questa posizione è stata esplicitata venerdì in risposta al passaggio della fregata HMCS Charlottetown attraverso lo Stretto di Taiwan. La nave da guerra canadese ha effettuato il transito la scorsa settimana senza essere accompagnata da navi di paesi alleati. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha precisato che la Cina rispetta i diritti di tutti i paesi alla navigazione in base al diritto internazionale.

La Cina ha ribadito il suo impegno a proteggere la sua sovranità e sicurezza, sottolineando che non tollererà alcun tentativo di minare la sua autorità. La situazione è particolarmente tesa in questo momento, poiché la Cina sta aumentando la sua presenza militare nella regione e sta rafforzando le sue difese lungo lo Stretto di Taiwan. La comunità internazionale è attenta a questo sviluppo e sta monitorando la situazione con grande attenzione.

La posizione della Cina è chiara: non tollererà alcun tentativo di minare la sua sovranità e sicurezza, e sarà determinata a proteggere i suoi interessi nazionali. La situazione è complessa e delicata, e la comunità internazionale spera che la Cina e il Canada possano trovare una soluzione pacifica e duratura alla questione





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