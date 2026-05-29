La Cina ha espresso la sua ferma opposizione a qualsiasi tentativo di minare la sua sovranità e sicurezza, citando la libertà di navigazione, in risposta al passaggio di una nave da guerra canadese attraverso lo Stretto di Taiwan. La Cina rivendica la sovranità su Taiwan e sullo strategico Stretto di Taiwan, nonostante il rifiuto di Taipei di tali rivendicazioni.

La Cina ha espresso la sua ferma opposizione a qualsiasi tentativo di minare la sua sovranità e sicurezza , citando la libertà di navigazione , in risposta al passaggio di una nave da guerra canadese attraverso lo Stretto di Taiwan .

La fregata HMCS Charlottetown ha effettuato il transito la scorsa settimana senza essere accompagnata da navi di Paesi alleati. La Cina rivendica la sovranità su Taiwan e sullo strategico Stretto di Taiwan, nonostante il rifiuto di Taipei di tali rivendicazioni. Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha aggiunto che la Cina rispetta i diritti di tutti i Paesi alla navigazione secondo il diritto internazionale.

La Cina ha anche dichiarato che lo Stretto di Taiwan è una via d'acqua internazionale e che tutti i Paesi godono del diritto alla libertà di navigazione. Il ministero della Difesa di Taiwan ha risposto che monitora gli sviluppi rilevanti attraverso meccanismi congiunti di intelligence, sorveglianza e ricognizione, ma non rivelano in modo proattivo i movimenti delle navi militari dei Paesi alleati.

La situazione è complessa e il Dipartimento canadese della Difesa nazionale non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento. La Cina rivendica la sovranità su Taiwan e sullo strategico Stretto di Taiwan, nonostante il rifiuto di Taipei di tali rivendicazioni.

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha aggiunto che la Cina rispetta i diritti di tutti i Paesi alla navigazione secondo il diritto internazionale. La Cina ha anche dichiarato che lo Stretto di Taiwan è una via d'acqua internazionale e che tutti i Paesi godono del diritto alla libertà di navigazione.

Il ministero della Difesa di Taiwan ha risposto che monitora gli sviluppi rilevanti attraverso meccanismi congiunti di intelligence, sorveglianza e ricognizione, ma non rivelano in modo proattivo i movimenti delle navi militari dei Paesi alleati. La situazione è complessa e il Dipartimento canadese della Difesa nazionale non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento





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