La Cina ospita Min Aung Hlaing in visita di Stato, rafforzando il suo appeal diplomatico nonostante le critiche internazionali

Il presidente del Myanmar Min Aung Hlaing, salito al potere con un colpo di Stato, riceve un importante riconoscimento diplomatico dalla Cina con una visita di Stato che potrebbe consolidare la sua legittimità. L'analisi esamina gli interessi strategici di Pechino, tra cui le risorse naturali e i progetti infrastrutturali, e il contesto della guerra civile nel paese.

Analisi: la Cina accoglie a braccia aperte il presidente della Birmania, mentre l'ex capo della giunta militare cerca di ottenere legittimità. La visita di Stato di cinque giorni del presidente del Myanmar Min Aung Hlaing in Cina rappresenta il più alto livello di impegno diplomatico per il leader che ha preso il potere con un colpo di Stato nel febbraio 2021.

Durante la visita, Min Aung Hlaing incontrerà il presidente cinese Xi Jinping, dopo aver ricevuto un'accoglienza simile in India alla fine del mese scorso. Secondo Richard Horsey, consulente senior per il Myanmar del Crisis Group, una visita di Stato ufficiale ospitata da Xi Jinping è un segnale visibile che la Cina è pronta a trattare la nuova amministrazione del Myanmar come un partner completo, a differenza dell'India che pur avendo dato un caloroso abbraccio, non ha concesso gli onori di una visita di Stato ufficiale.

Tuttavia, gli analisti sottolineano che Pechino rimarrà focalizzata sui propri interessi strategici, tra cui il rafforzamento delle frontiere, lo sviluppo di risorse chiave come le terre rare, e la protezione dei progetti della Belt and Road, che includono un oleodotto e gasdotto transnazionale e un porto profondo. La Cina è il principale partner commerciale e investitore del Myanmar, e la sua influenza si estende anche al supporto militare e diplomatico, inclusa la mediazione di cessate il fuoco lungo il confine, dove gli eserciti etnici hanno forti legami con Pechino.

Il Myanmar è devastato da una guerra civile iniziata dopo il colpo di Stato, con oltre 93.000 morti e 3,7 milioni di sfollati. Nonostante il conflitto, l'esercito ha organizzato elezioni generali a dicembre e gennaio, escluse le principali opposizioni, portando a una vittoria schiacciante del partito sostenuto dall'esercito e alla nomina di Min Aung Hlaing a presidente.

La delegazione che accompagna Min Aung Hlaing in Cina include i capi delle regioni di Kachin e Shan, che confinano con la Cina, e il ministro dell'Industria, suggerendo che i colloqui si concentreranno sul commercio transfrontaliero e sul progetto della diga di Myitsone, un progetto da 3,6 miliardi di dollari guidato dai cinesi e sospeso nel 2011. L'analista indipendente Aung Kyaw Soe prevede che discuteranno della ripresa del progetto, dato che il secondo in comando dell'esercito, il generale Soe Win, ne ha già parlato nel 2025.

La visita avviene in un contesto di recente arresto in Cina di Min Zin, un prominente studioso americano del Myanmar sospettato di spionaggio, che potrebbe mettere maggiore attenzione sui rapporti tra i due paesi, come notato da Horsey del Crisis Group





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