La Cina parteciperà al Diallogo di Shangri-La con una delegazione dell'Università della Difesa

Una delegazione dell'Università di Difesa Nazionale cinese parteciperà al Diallogo di Shangri-La a Singapore. Il ministro della Difesa salta l'evento per il secondo anno consecutivo.

La Cina parteciperà al Diallogo di Shangri-La, il principale forum sulla sicurezza in Asia , con una delegazione dell'Università di Difesa Nazionale dell'Esercito Popolare di Liberazione.

L'evento si terrà a Singapore dal 29 al 31 maggio 2025. Lo ha annunciato giovedì il portavoce del ministero della Difesa cinese, Jiang Bin, durante una conferenza stampa a Pechino. La delegazione sarà guidata dal generale Meng Xiangqing dell'Università della Difesa. Questa è la seconda volta consecutiva che il ministro della Difesa cinese, Dong Jun, non partecipa all'incontro, suscitando interrogativi sulle relazioni tra Pechino e gli altri Paesi asiatici in materia di sicurezza regionale.

Il Diallogo di Shangri-La è organizzato dall'Istituto Internazionale di Studi Strategici (IISS) e riunisce ministri della Difesa, alti ufficiali militari, accademici e analisti provenienti da tutto il mondo. L'edizione di quest'anno affronterà temi cruciali come la sicurezza marittima, la competizione tecnologica, la proliferazione nucleare e le tensioni nello Stretto di Taiwan.

La partecipazione cinese, sebbene a livello accademico e non ministeriale, è considerata importante per mantenere aperti i canali di comunicazione con le potenze regionali, in particolare Stati Uniti, Giappone e Australia. Negli anni passati, la Cina ha spesso utilizzato questo forum per esporre le proprie posizioni su questioni di sicurezza, come la difesa della sovranità territoriale nel Mar Cinese Meridionale e la critica alle alleanze militari bilaterali nella regione.

L'assenza del ministro della Difesa cinese per il secondo anno consecutivo potrebbe essere interpretata come un segnale di raffreddamento delle relazioni tra Cina e Occidente, ma anche come una scelta strategica per evitare confronti diretti in un contesto internazionale sempre più polarizzato. Tuttavia, la presenza di una delegazione di alto livello dell'Università della Difesa Nazionale indica che Pechino non intende disimpegnarsi completamente dal dialogo multilaterale.

Meng Xiangqing, esperto di strategia militare e relazioni internazionali, è noto per le sue posizioni equilibrate e potrebbe rappresentare un interlocutore costruttivo. Il Diallogo di Shangri-La rimane una piattaforma fondamentale per favorire la trasparenza e ridurre i rischi di conflitto in Asia, dove le tensioni tra Cina, Taiwan e altri Paesi rivieraschi continuano a destare preoccupazione.

L'evento di quest'anno attirerà l'attenzione di oltre 500 partecipanti, tra cui delegazioni di più di 40 nazioni, e sarà seguito con interesse da analisti e media di tutto il mondo





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