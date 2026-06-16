La Cina protesta contro le sanzioni britanniche

L'ambasciata cinese in Gran Bretagna ha presentato una protesta contro le sanzioni britanniche che colpiscono la Cina per la presunta fornitura di attrezzature militari strategiche alla Russia. La Cina ha esortato la Gran Bretagna a correggere l'errore e a revocare le sanzioni.

L'ambasciata cinese in Gran Bretagna ha presentato una protesta alle autorità britanniche dopo che Londra ha annunciato sanzioni nei confronti di diverse entità, tra cui quattro cinesi, per la presunta fornitura di attrezzature militari strategiche alla Russia .

La Cina ha esortato la Gran Bretagna a correggere quello che ha definito un 'errore' e a revocare le sanzioni, affermando che la Cina adotterà le misure necessarie per salvaguardare i diritti e gli interessi delle proprie aziende. La Cina ha sempre promosso i colloqui di pace e ha controllato rigorosamente le esportazioni di beni a duplice uso.

Il nuovo pacchetto di sanzioni britannico prende di mira le navi 'ombra' e le reti finanziarie russe e colpisce anche i fornitori di paesi terzi di equipaggiamento militare critico per la Russia presenti in Cina, Thailandia e Turchia





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