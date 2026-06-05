La Cina registra un calo di iscrizioni all'esame di ammissione all'università, con un numero di studenti sceso a 12,9 milioni. La riduzione è dovuta alla rinuncia di più adolescenti a conseguire titoli accademici e alla scelta di seguire programmi professionali.

La Cina registra un calo di iscrizioni all' esame di ammissione all'università , con un numero di studenti sceso a 12,9 milioni. La riduzione è dovuta alla rinuncia di più adolescenti a conseguire titoli accademici e alla scelta di seguire programmi professionali .

La disoccupazione giovanile supera il 16% e gli analisti si aspettano un peggioramento dei dati. Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato misure di sicurezza per prevenire il frode e il plagio durante l'esame. La situazione è aggravata da un mercato del lavoro difficile e da una contrazione strutturale della coorte di adolescenti cinesi in età universitaria.

La Cina registra un aumento degli iscritti ai corsi professionali, con centinaia di genitori che hanno fatto la fila per iscrivere i propri figli a una scuola professionale di Pechino. La disoccupazione giovanile è un problema serio, con più di 700 persone che hanno fatto domanda per due soli posti di lavoro come pastori nelle remote praterie a sud della Mongolia





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