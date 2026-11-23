Il ministro cinese Wang Yi chiede alla Svizzera di opporsi all'indipendenza di Taiwan e di mediare nelle controversie commerciali con l'UE durante l'incontro di lunedì.

Beijing ha intensificato le sue richieste diplomatiche nei confronti di Berna, invitando esplicitamente la Svizzera a prendere una posizione netta contro l'indipendenza di Taiwan. L'obiettivo di Pechino è sfruttare la posizione neutrale del paese elvetico per facilitare la risoluzione delle attuali tensioni commerciali con l' Unione Europea. Questa mossa strategica mira a stabilizzare il commercio internazionale attraverso canali bilaterali.

Richiesta ufficiale contro il separatismo taiwanese

Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha rivolto al suo omologo svizzero un appello diretto per ottenere il sostegno di Berna nella sfida contro il movimento separatista. Durante il colloquio tenutosi lunedì, Wang Yi ha espresso la speranza che la Svizzera si opponga all'indipendenza di Taiwan attraverso azioni concrete e tangibili. Pechino considera questa alleanza strategica fondamentale per la stabilità regionale e per la tutela dei suoi interessi sovrani nel lungo periodo.

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La diplomazia cinese cerca di consolidare legami con nazioni chiave che mantengono relazioni stabili con l'Occidente, utilizzando la Svizzera come possibile tramite. L'invito a opporsi al separatismo non è solo retorico, ma implica l'attesa di gesti politici specifici da parte del governo elvetico. Questi segnali devono dimostrare una chiara allineamento sui principi fondamentali che governano le relazioni internazionali e la sovranità statale.

Mediazione nelle controversie commerciali UE-Cina

Parallelamente alla questione politica, la Cina mira a risolvere le divergenze economiche e commerciali con l'Unione Europea con l'aiuto di Berna. Wang Yi ha dichiarato che la Svizzera può svolgere un ruolo positivo nella mediazione di queste complesse questioni commerciali. L'obiettivo è raggiungere una risoluzione pacifica che eviti escalation tariffarie o dazi che potrebbero danneggiare le economie di entrambe le parti coinvolte.

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La situazione attuale vede attriti significativi tra Pechino e Bruxelles su temi come i sussidi statali e l'accesso ai mercati. La Cina spera che l'intermediazione svizzera possa sbloccare trattative stagnanti, riducendo la pressione economica sul fronte commerciale. Questa strategia diplomatica cerca di diversificare i canali di risoluzione delle controversie, riducendo la dipendenza da negoziati diretti che spesso si arenano.

Collaborazione tecnologica sull'intelligenza artificiale

Oltre alle questioni geopolitiche ed economiche, i due paesi hanno concordato di approfondire il dialogo sulla tecnologia. Wang Yi ha sottolineato l'importanza di avviare una cooperazione in materia di intelligenza artificiale a livello sia bilaterale che multilaterale. Questa area rappresenta una frontiera strategica per entrambi i governi, con implicazioni profonde per l'innovazione e la sicurezza digitale globale.

Il ministero degli Esteri cinese ha diffuso una sintesi dell'incontro, confermando l'impegno reciproco per esplorare sinergie nel settore high-tech. La collaborazione proposta prevede lo scambio di conoscenze e la definizione di standard condivisi per lo sviluppo etico e sicuro delle nuove tecnologie. Questa iniziativa mira a posizionare sia la Cina che la Svizzera come attori rilevanti nel panorama tecnologico internazionale del futuro.

L'incontro segna un passo significativo nel tentativo di Pechino di isolare diplomaticamente Taiwan e di indebolire le coalizioni occidentali. Le reazioni di Berna a queste richieste definiranno il futuro delle relazioni bilaterali nei prossimi mesi, specialmente in un contesto di crescente competizione globale tra le grandi potenze.